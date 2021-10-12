Среди вероятных причин – нежелание россиян обсуждать ситуацию с коронавирусом на оккупированных территориях.

Российская сторона сорвала работу гуманитарной подгруппы в ТКГ по Донбассу.

Об этом в Facebook сообщил представитель украинской делегации Сергей Гармаш.

Он назвал действия Москвы и подконтрольных ей боевиков "целенаправленными" ввиду вспышки коронавируса и закрытия КПВВ.

"Ну и новости из гуманитарной рабочей группы. Ее работу снова сорвала своим появлением террористка Майя Пирогова. Это нельзя назвать иначе, как направленный срыв Россией переговоров в гуманитарном треке на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной спровоцированным Москвой вспышкой смертности от COVID-19", – написал Гармаш.

Читайте такжеОккупанты ранили украинского военного на ДонбассеТакже Гармаш отметил, что во время сегодняшнего заседания подгруппы по политическим вопросам Украина безрезультатно пыталась получить от РФ ответ на вопрос относительно определения термина "Минские соглашения".

По его словам, украинская делегация более года не может получить от Кремля письменные предложения для разработки Плана действий в полном соответствии с "Минском".

"А все потому, что в первом и главном минском документе – протоколе от сентября 2014 года, есть "двустороннее прекращение огня", но нет ОРДЛО. То есть, двустороннее – значит между Украиной и Россией. Москве очень хочется забыть этот документ. Отсюда весь этот цирк с отсутствием ответов на, казалось бы, элементарные вопросы", – пояснил Гармаш.

Накануне в сети появилось видео из переполненных больниц оккупированного Донецка. На снятые очевидцами кадры попали коридоры местной больницы с телами умерших на полу.

Жителей ОРДЛО вакцинировали от коронавируса не сертифицированным ВОЗ российским препаратом "Спутник-V", который, как утверждают в Москве, якобы защищает от инфицирования и облегчает протекание недуга.

10 октября боевики на территории "ЛНР" ввели новые правила пропуска через КПВВ возле Станицы Луганской. Решение якобы приняли для защиты пенсионеров от коронавируса.

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Автор: Яна Ставская