Российская Федерация концентрируется на обстрелах портовой инфраструктуры Украины. Об этом свидетельствует география последних ракетных атак. И, увы, в той же логике события, вероятнее всего будут развиваться в ближайшие недели. Часть СМИ успела заявить, что это реакция Кремля на провал зерновой сделки. Точнее — нежелание Украины и стран Европы идти на реализацию дополнительных российский требований, включавших в себя работу аммиакопровода Тольятти-Одесса, вывод из-под санкций ряда российских банков.

Действительно, изменение географии обстрелов связано с тем, что зерновой коридор не работает. И агрессор может уничтожать портовую инфраструктуру, не опасаясь обвинений в нарушении "только что подписанных" договоренностей. Но в реальности логика таких атак может быть несколько шире. И быть связанной как с доходами самой РФ в будущем, так и с разговорами о "заморозке конфликта". Давайте попробуем разобраться вместе.

Для России важной была не только и не столько сама сделка, сколько дополнительные условия ее реализации, гарантированные США и странами Евросоюза

Для начала стоит понять, что дала "зерновая сделка" ее участникам. Для Украины:

В 2022 году стоял вопрос о возможности проведения посевной в 2023-м. Зерно было, а места для хранения нового урожая нет.

Экспорт зерна является одним из важнейших источников внешнеторговых поступлений. По большому счету, зерно стало не просто "одним из" а ключевым украинским экспортным продуктом.

Работа портов, железной дороги — это занятость (и доходы) для достаточно большого количества граждан Украины

И, наконец, работающая зерновая сделка создавала пусть слабые, но дополнительные ограничения в возможности Россией обстреливать портовые города Украины.

Для России важной была не только и не столько сама сделка, сколько дополнительные условия ее реализации, гарантированные США и странами Евросоюза. Краткий список "российских бонусов" можно сформулировать так:

Политический жест — демонстрация якобы "договороспособности" и готовности идти на компромиссы. Для Кремля, после провала блицкрига в Украине, важно было показать, что есть возможность выйти на форматы договоренностей, вплоть до "заморозки". Естественно, при выполнении ряда российских условий (не прописанных в самом тексте договора).

Создание прецедента приостановки санкций без прогресса по ключевым вопросам, тем, из-за которых санкции и вводились. Одновременно с заключением зерновой сделки в США выпустили General Licence 18, которая, среди прочего, выводила из-под санкций торговлю удобрениями, сельхозоборудование и так далее.

Собственно доходы от российской торговли зерном и сельскохозяйственной продукцией — не стоит забывать, что РФ занимает заметное место на мировом рынке по пшенице.

Сверхдоходы от торговли удобрениями. Тут объясню подробнее. Беларусь и РФ контролируют от 25 до 30% мирового рынка калийных удобрений. Беларуские продавцы под санкциями, российские нет. Хлористый калий добывается — выпадение объемов быстро компенсировать сложно. И, по сравнению с началом 2021-го, они выросли в 2,5 раза. Азотные удобрения (где РФ так же заметный игрок на мировом рынке) выросли в цене еще больше. Причина - в доле газа в себестоимости. И цене на данное сырье. Часть европейских производителей в 2021-м и 2022-м вынуждены были приостанавливать производство. РФ — нет. Именно эти доходы в начале 2023-го позволили России частично компенсировать уменьшение поступлений от торговли нефтепродуктами.

Срыв сделки на летний период является относительно "безопасным"

Возникает вопрос: так, а зачем было срывать зерновую сделку, если она так выгодна?

Разберем по пунктам.

1. Цены. Рынок стабилизировался, причем как по удобрениям, так и по продовольствию. Цены могли поползти вниз. Тем более, что лето — период оценки урожая и оценки экспортных объемов. Срыв сделки вновь порождает нервозность на рынке, а значит цены идут вверх.

2. Отсутствие реакции на новые российские требования. Кремль пытался выставлять новые требования для продления сделки. Это и упомянутый аммиакопровод, и финансовые санкции. Но реакция внешних партнеров была, мягко говоря, сдержанной — российские требования воспринимали как блажь Путина, потакать которой нет смысла.

3. Дестабилизация украинской экономики. Вновь возвращаемся к теме о том, что доходы от экспорта зерна чрезвычайно важны для Киева.

И, наконец, срыв сделки на летний период является относительно "безопасным". Рынок удобрений сезонный, и основные сделки приходятся на осень и весну. Соответственно, создать дополнительный ажиотаж, "подогреть" цены перед выходом на рынок может быть выгодно. В том числе и в отношении со странами, которые не придерживаются санкций.

Тем не менее, вернуться к сделке Кремль, вероятнее всего, рассчитывает. Чтобы вновь продемонстрировать свою "договороспособность"

По зерну новый урожай в РФ есть. Есть и мощности для его хранения, по крайней мере на несколько месяцев. А это значит, можно рискнуть даже уменьшением предложения на внешнем рынке (хотя РФ активно продолжает продавать). Но выпадение Украины вновь заставляет цены ползти вверх.

Далее действуют угрозы и шантаж "не вернуться" к сделке. Кремль попытается уверить, в первую очередь, европейские страны в скором дефиците продовольствия (и удобрений) в бедных государствах и, как следствие, возникновении новой волны миграции. Того, что "старая Европа" боится едва ли не больше, чем ядерной войны.

Логика срыва зерновой сделки вполне понятная. Как и логика возврата — выставить дополнительные требования в расчете на их удовлетворение. При этом сама РФ может пойти даже на увеличение собственных поставок зерна в развивающиеся страны. То есть, попытаться дать подтверждение своему пропагандистскому тезису о "неважности" Украины для недопущения голода в части регионов.

Тем не менее, вернуться к сделке Кремль, вероятнее всего, рассчитывает. Чтобы вновь продемонстрировать свою "договороспособность". Сроки — до конца 2023 года.

Нанесение ударов противокорабельными ракетами с относительно низкой точностью выглядит для России приемлемо

На этом подходим к выбору приоритетов для ракетных ударов. Думаю, вы обратили внимание, что ключевой целью для РФ сегодня является портовая (и припортовая) инфраструктура. То есть, мощности для подвоза в порты, хранения и перевалки сельскохозяйственной продукции. Полностью уничтожить украинские порты у русских не получится. А вот нанести серьезный ущерб, влияющий на возможные объемы перевалки, - вполне. Что, в случае возврата к зерновой сделке, автоматически будет означать уменьшение объемов украинского экспорта.

Второй вызов — позиция судовладельцев (и тут вспоминаем заявления МО РФ о возможной атаке на торговые корабли). Доставка товара из пункта А в пункт Б, кроме всего прочего, включает страховку самого судна и его экипажа. Но после атак на портовую инфраструктуру, кроме риска проводки мимо минных полей, добавляется риск загрузки в поврежденном ракетными ударами порту. Это автоматически поднимает цены на доставку продукции и, возможно, уменьшает количество компаний, готовых отправлять свои корабли в Украину.

В этой логике нанесение ударов противокорабельными ракетами с относительно низкой точностью выглядит для России приемлемо — пару сот метров отклонения в порту не являются критичными. Соответственно и выбор ракет для атаки.

Но есть еще порты на Дунае. Лакомая и одновременно страшная цель для России. Это сегодня единственное "морское" окно, не зависящее от позиции РФ по зерновой сделке. Да и заблокировать судоходство по реке РФ не может, поскольку один из берегов Дуная румынский. А Румыния — член НАТО. По этой же причине Россия избегала массированных атак на украинские дунайские порты — велик риск "промаха" и удара по румынской территории, со всеми вытекающими последствиями. Однако, учитывая общий характер ударов, я бы не исключал и такого варианта развития событий.

В конце концов, энергетическая инфраструктура страны была более уязвима для ракетных ударов

При этом переброска дополнительных сил ПВО оголяет либо тылы группировки войск, собранной для наступления, либо другие города Украины.

Путин рассчитывает, что уменьшение экспорта сделает экономику Украины еще более зависимой от внешней помощи. Попытки увеличить транзит сухопутными коридорами актуализируют конфликты вокруг поставок украинского зерна в страны ЕС. И на этом РФ вновь поднимет тему "дорогой для Европы" войны в Украине. То есть, заявит о возможности выхода на стабилизацию через заморозку войны.

Что может противопоставить Украина? Сегодня сил ПВО, увы, недостаточно для обеспечения полной безопасности портов. Но усиление может быть. И украинская дипломатия должна разъяснять логику действий Кремля. Проще говоря, те же F-16 либо дополнительные средства ПВО — это не только про фронт. Это вызовы для "старой Европы" уже завтра. Не обязательно русские танки, возможно, пару сот тысяч мигрантов, бегущих от голода. И сдерживание данной волны обойдется европейским налогоплательщикам в разы больше, чем стоимость нескольких десятков б.у. самолетов.

Второй трек — потакание требованиям Кремля. Уже разорванная зерновая сделка показала, что дополнительные уступки (в виде приостановки санкций) демонстрируют Путину, что механизм шантажа работает. И, как мы уже видели, приводит к росту аппетита в виде выставления новых требований.

Третье направление — это то, что уже начинает делать министерство обороны. Если Кремль грозит атакой на гражданские суда, идущие в порты Украины, под предлогом якобы возможности перевозки военных грузов, ничего не мешает украинской стороне атаковать корабли, перевозящие продукцию двойного назначения (да, даже контейнеры с микросхемами или уже известными ирландскими моторами для шахедов). Тут важна лишь работа разведки — установить реальность. А потом предупредить, что такое возможно. То есть, показать судовладельцам, рискующим доставлять такие товары в РФ, риски от подобного бизнеса.

В остальном, будет сложно, но прорвемся. В конце концов, энергетическая инфраструктура страны была более уязвима для ракетных ударов. Кремль на это рассчитывал и ошибся в расчетах.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего