Сегодня, 10 октября, враг начал массированный обстрел Киева.

Полицейские Киева показали последствия обстрела столицы российскими оккупантами утром 10 октября 2022 года.

Фотографиями они поделились в Facebook-странице Нацполиции Украины.

"Сейчас известно о 5 погибших и 12 пострадавших. Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и охрану мест происшествия по всей территории столицы", - говорится в сообщении.

Видео дня

Больше всего попаданий зафиксировано в центре столицы. На местах попадания ракет работают спасатели, врачи и следственно-оперативные группы документируют последствия обстрелов.

Ракетная атака по Киеву 10 октября

Сначала жители столицы сообщили, что в Киеве прогремели три взрыва. Также появились фото и видео с сильным задымлением в одном из районов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Шевченковском районе.

Позже пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии "Суспильному" сообщила о жертвах и пострадавших. "Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется", - указано в сообщении.

По данным журналистов, по Киеву попали две ракеты - одна из них упала на улице Владимирской возле памятника Грушевскому. Удар пришелся по дороге, где в этот момент были гражданские автомобили.

Из-за взрывов станции метро Киева работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено.

После взрывов жители Киева сообщили о перебоях с электричеством и интернетом.

По состоянию на 08:45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли восемь человек и 24 травмированы, возник пожар шести автомобилей и более 15 авто повреждено. Привлечено 30 человек и шесть единиц техники ГСЧС.

В соцсетях публикуют видео взрыва возле так называемого "моста Кличко". Пока не известно, пострадало ли сооружение.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что в результате обстрела центра Киева повреждено здание филармонии, музеев Ханенко и Шевченко.

В Укрзализныце сообщили, что взрывной поврежден Центральный железнодорожный вокзал. Движение поездов продолжается, высадка и посадка на поезда осуществляется через подземные переходы.