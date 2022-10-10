Полицейские Киева показали последствия обстрела столицы российскими оккупантами утром 10 октября 2022 года.
Фотографиями они поделились в Facebook-странице Нацполиции Украины.
"Сейчас известно о 5 погибших и 12 пострадавших. Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и охрану мест происшествия по всей территории столицы", - говорится в сообщении.
Больше всего попаданий зафиксировано в центре столицы. На местах попадания ракет работают спасатели, врачи и следственно-оперативные группы документируют последствия обстрелов.
Ракетная атака по Киеву 10 октября
Сначала жители столицы сообщили, что в Киеве прогремели три взрыва. Также появились фото и видео с сильным задымлением в одном из районов.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Шевченковском районе.
Позже пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии "Суспильному" сообщила о жертвах и пострадавших. "Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется", - указано в сообщении.
По данным журналистов, по Киеву попали две ракеты - одна из них упала на улице Владимирской возле памятника Грушевскому. Удар пришелся по дороге, где в этот момент были гражданские автомобили.
Из-за взрывов станции метро Киева работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено.
После взрывов жители Киева сообщили о перебоях с электричеством и интернетом.
По состоянию на 08:45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли восемь человек и 24 травмированы, возник пожар шести автомобилей и более 15 авто повреждено. Привлечено 30 человек и шесть единиц техники ГСЧС.
В соцсетях публикуют видео взрыва возле так называемого "моста Кличко". Пока не известно, пострадало ли сооружение.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что в результате обстрела центра Киева повреждено здание филармонии, музеев Ханенко и Шевченко.
В Укрзализныце сообщили, что взрывной поврежден Центральный железнодорожный вокзал. Движение поездов продолжается, высадка и посадка на поезда осуществляется через подземные переходы.