Предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском.

Командование Вооруженных сил России набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующим их применением в Украине, предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Командование Вооруженных сил России пытается также активизировать диверсионную работу на нашей территории. Для этого набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующим их применением. Предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском", - сообщил Мотузяник.

Спикер отметил, что в оккупированном Херсоне оккупанты разграбили универсальный магазин "Эпицентр", а награбленное имущество сразу вывезли на территорию временно оккупированного Крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли 88 российских диверсионно-разведывательных групп с начала полномасштабной войны в Украине. Всего задержано почти 800 диверсантов.

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