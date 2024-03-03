Центральным элементом усилий Кремля будет попытка подорвать демократическую легитимность Зеленского в глазах общественности.

Украина готовится к российской дезинформационной кампании, которая будет направлена на подрыв авторитета президента Владимира Зеленского.

Как пишет Bloomberg, Киев готовится к спонсируемой Кремлем риторике, которая попытается использовать сомнения в репутации президента в попытке дестабилизировать общественное доверие, особенно среди украинских войск на фронте.

"Центральным элементом усилий Кремля будет попытка подорвать демократическую легитимность Зеленского в глазах общественности, поскольку его пятилетний срок подходит к концу", - пишет издание.

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Украинская контрразведка ранее описала план России по развязыванию кампании по подрыву общественного доверия к демократическим институтам в первой половине июня, включая заявления о том, что Зеленский просрочил свой срок пребывания на посту.

Кампания будет направлена на подрыв легитимности властей после 20 мая, а также на распространение паники, отчаяния, приведение к искусственному конфликту между гражданскими и военными властями, размолвке между Украинорй и ее союзниками и пропаганду теорий заговора.

Зеленский поднял этот вопрос перед группой законодателей на закрытой встрече в прошлом месяце, призвав их обеспечить, чтобы линия о подрыве легитимности не распространялась, заявляет Bloomberg со ссылкой на источники.

Законодательство Украины запрещает выборы во время войны, пока действует военное положение. Но юридическая формулировка оставляет некоторую неопределенность, поскольку в ней также указано, что срок полномочий главы государства составляет пять лет. Президент ограничен двумя сроками.

Дезинформационные атаки России

Ранее Германия обнаружила масштабную "пророссийскую дезинформационную кампанию" с использованием тысяч фейковых учетных записей в сети X (ранее известной как Twitter), целью которой было вызвать гнев по поводу поддержки Берлином Украины.

Также Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждал о подготовке дезинформационной кампании против руководства Украины.

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