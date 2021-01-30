У Романа остались малыш и жена, с которой он недавно отметил годовщину.

В больнице Днепра умер украинский военный, который 26 января был ранен вражеским снайпером во время ночного дежурства.

Об этом сообщает оперативное командование "Схид" ВСУ в Facebook.

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Погибшим оказался военный родом из Донбасса Роман Дзюбенко. Вечером 26 января российский снайпер во время обстрела позиций ВСУ неподалеку от Новоалександровки попал парню в голову. Четыре дня медики боролись за его жизнь.

Как сообщили журналистам Армия побратимы раненого, пуля снайпера прошла сквозь защитную каску.

"Состояние Романа было крайне тяжелое. Он потерял много крови. Нужно было немедленно стабилизировать его прямо в окопе. Вместе с Владом, тоже боевым медиком, подсоединили ему "вену". Начали инфузионную терапию. До точки эвакуации почти километр. Ребята несли его на носилках", – вспоминал об эвакуации парня один из военных медиков.

У Романа остались малыш и жена, с которой он недавно отметил годовщину. Сейчас волонтеры собирают средства на помощь молодой семье.

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Автор: УНИАН