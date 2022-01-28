В то же время, по словам министра, в Украине количество современных противотанковых средств превышает количество потенциальных российских целей.

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что Российская Федерация до границ Украины стянула всего около 130 тысяч военных, с учетом морского и авиационного потенциала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

"Выступая с этой трибуны в декабре, я отмечал, что в России начался зимний учебный период. По всей России передвигаются войска. Информацию об этом специально распространяют, и это тоже средство давления, причем не только и не настолько на Украину. В начале декабря мы наблюдали за 41 батальонно-тактической группой и другими подразделениями российской армии, которые насчитывали 94 тысячи человек, с авиационной и морской компонентой это было около 110 тысяч. Сейчас мы наблюдаем за частями, которые насчитывают около 112 тысяч человек, а с морской и авиационной составляющей - это около 130 тысяч человек", - подчеркнул Резников.

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"В апреле прошлого года боевой компонент, который стягивала Россия, составлял 126 тысяч человек. Следовательно, количество тогда и сейчас соизмеримо, несоизмерима реакция. Также отмечу, что Россия стянула на 300 танков больше, чем весной, но количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у наших военных - это и "Стугна" и "Корсар", и "Джевелин", и NLAW, - на порядок больше, чем число потенциальных мишеней", - сказал он.

Как отмечает Резников,"по состоянию на сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера (со стороны РФ - УНИАН), которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года, перед Пасхой".

"Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим - это ситуация в Беларуси", - сказал Резников.

Также он объяснил различия относительно количества российских военных у границ Украины, о которых пишут различные СМИ.

"Различие в цифрах о концентрации российских войск, которые иногда звучат в публичном пространстве, особенно в международных СМИ, связано с расстоянием и трактовкой этого расстояния. Кто-то указывает цифры относительно присутствия российских войск на расстоянии до 200 км от государственной границы Украины, а кто-то - до 400 км. Мы используем данные по зоне до 200 км, потому что они более точно отражают тенденции", - заявил Резников.

Министр напомнил, что Россия напала на Украину восемь лет назад.

"Ни для кого в Украине это не является новостью, что у России есть большая армия. Мы даже знаем, что у них есть ядерное оружие, не так ли? Но мы исходим из того, что война уже идет, и эта вся армия - это армия врага", - подчеркнул Резников.

Как сообщил командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк, РФ попытается вторгнуться уже 20 февраля.

В Кремле намерение в очередной раз напасть на Украину отрицают, объясняя масштабную переброску войск в Белорусь "военными учениями". Хотя СМИ исследовали маршруты отправленных армейских частей и выяснили, что лишь часть из них действительно добирается к "полигонам".

Из-за нежелания Кремля урегулировать спровоцированный кризис на российско-украинском приграничье дипломатическим путем США и ЕС рассматривают различные сценарии противодействия вооруженной агрессии России, в частности введение жестких санкций и усиление войск НАТО в странах восточного фланга Альянса.

Тем временем ряд европейских стран и США согласились предоставить Украине военную помощь в виде оружия для ВСУ, а в Чехии допустили ввод своих войск по требованию Киева.

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