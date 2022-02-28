План молниеносной войны русских с треском провалился.

Российская армия планировала захватить ключевые города Украины за два дня войны. Речь идет о Харькове, Херсоне и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные разведки ВСУ.

Блицкриг Путина с треском провалился, ведь за пять суток украинская армия отбила все атаки врага по этим городам.

По данным разведки, планы россиян не удалось реализовать, поскольку разведка РФ предоставила Путину недостоверные данные о мощи Вооруженных сил Украины.

Украинские разведчики также заявили, что РФ тратит на войну с Украиной 20 млрд долларов ежедневно.