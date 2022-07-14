Россияне в очередной раз провели переформирование своего флота в Черном море у украинских берегов.
Об этом пишет Оперативное командование "Юг".
"Корабельная группировка вражеского флота вновь провела переформирование своих рядов. Сейчас в море 3 ракетных корабля и 2 подлодки. Вместе они несут угрозу всей территории Украины в 32 "Калибра", - говорится в сообщении.
Дополнительно присутствуют 2 ВДК.
Ранее в Одессе задержали предателя, который разведывал позиции противокорабельных комплексов ВСУ.
По данным следствия, предателя завербовал представитель спецслужб России для проведения подрывной деятельности в Одессе. Для связи между собой они использовали специально созданный анонимный Telegram-канал, через который агент получал задания и отчитывался об их выполнении.
Злоумышленник должен был переправлять обнаруженные позиции украинских Сил обороны в виде фотоматериалов и электронных карт с пометками геолокаций.