Сейчас в море 3 ракетных корабля и 2 подводных лодки РФ.

Россияне в очередной раз провели переформирование своего флота в Черном море у украинских берегов.

Об этом пишет Оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка вражеского флота вновь провела переформирование своих рядов. Сейчас в море 3 ракетных корабля и 2 подлодки. Вместе они несут угрозу всей территории Украины в 32 "Калибра", - говорится в сообщении.

Дополнительно присутствуют 2 ВДК.

Ранее в Одессе задержали предателя, который разведывал позиции противокорабельных комплексов ВСУ.

По данным следствия, предателя завербовал представитель спецслужб России для проведения подрывной деятельности в Одессе. Для связи между собой они использовали специально созданный анонимный Telegram-канал, через который агент получал задания и отчитывался об их выполнении.

Злоумышленник должен был переправлять обнаруженные позиции украинских Сил обороны в виде фотоматериалов и электронных карт с пометками геолокаций.

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