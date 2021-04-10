Политик отметил, что Украина не будет делать никакого ответа на провокации со стороны Кремля.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что своими намеками о широком наступлении Кремль пытается посеять панику среди населения.

Об этом он заявил в эфире Свободы Савика Шустера.

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Он отметил, что паника является составляющей гибридной войны. Украинцев министр призвал не бояться и верить в силу украинской армии.

"То, что мы слышим, это элемент информационной войны, что является элементом гибридной войны. Это создание этого возможного панического настроения в обществе. Люди, не бойтесь, не будет войны. Украина не планирует делать никакого ответа на провокации. Но наша армия является сильной, она защищает наш с вами мир", – ответил он.

Резников еще раз подчеркнул, что Украина не будет отвечать на провокации со стороны оккупантов и не станет давать повод "или шанс получить наступление со стороны нашего северного соседа".

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Автор: Яна Ставская