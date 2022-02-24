Реакция запада на войну. День, когда обеспокоенность сменилась растерянностью

Вторжение России в Украину стало шоком для западного мира. А 24 февраля 2022 года, когда российские ракеты полетели в украинские города – приговором политике умиротворения агрессора дипломатическими разговорами.

Нежелание называть войну войной, когда Россия своими "зелеными человечками" вторглась в украинский Крым, повлекло за собой Донбасс. Нежелание жестко дать Кремлю по рукам за Донбасс, привело к сегодняшнему масштабному вторжению в Украину. Мягкие санкции, тесные торговые связи, возможность достроить "Северный поток-2", давление на Украину ради уступок в Минском и Нормандском форматах - все это позволило России почувствовать, что она не просто остается рукоподаваемой в цивилизованном мире, но и может двигаться дальше.

Угроза санкциями вместо удовлетворения путинских хотелок, озвученных в конце прошлого года в "ультиматуме" коллективному западу, лишь раззадорила агрессора. "Ответ" Украина отбивает по всей линии фронта с Россией, Беларусью и с моря уже более 12 часов. А что же запад?

В ОБСЕ призвали Россию немедленно прекратить все военные действия. "Решительно осуждаем военные действия России против Украины. Это нападение на Украину подвергает серьезной опасности жизни миллионов людей и является грубым нарушением международного права и обязательств России. Мы призываем к немедленному прекращению всех военных действий", - говорится в заявлении организации.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что ЕС в течение суток введет жесткие санкции против РФ. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Россия атакует стабильность в Европе и весь мировой международный порядок. "Поэтому позже сегодня мы представим на утверждение лидеров государств ЕС масштабные санкции", - сказала она.

Часть мер, которые намерены рассмотреть в ЕС, похожа на уже принимаемые ранее. Но теперь санкциями хотят охватить большую часть российской экономики – стратегические отрасли, блокада доступа к технологиям и рынкам, которые для РФ являются ключевыми, заморозка российских активов в ЕС и остановка доступа российских банков на финансовые рынки.

Одной из действительно жестких мер могло бы стать отключение России от SWIFT. Но здесь, традиционно, мнения европейцев разделились. И если, например, Польша, Эстония, Латвия и Литва – "за", то Германия, Италия, Венгрия и Кипр – "против". Хочется верить, что США будут более решительными.

Если в целом говорить о санкциях, то за происходящее Россию – не только власть, а и граждан – следует наказать максимально жестко. Речь должна и об отключении страны от SWIFT, и введение торгового эмбарго, введение персональных санкций – запрет на въезд и блокировку активов – не только для узкого круга "друзей Путина", а для всех российских олигархов, полной изоляции РФ во всех смыслах и форматах.

Параллельно нужна помощь Украине – и финансовая, и оружием (особенно, систем ПВО). Более того, неплохо было бы получить прикрытие Украины с воздуха (это, по мнению аналитиков, наше слабое место). Впрочем, тут все выглядит не радужно.

К примеру, власти Германии в ответ на бомбежки Украины Россией повторили свою мантру, что не будут поставлять нам оружие. Зато премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самые худшие опасения оправдались, и все предупреждения о российском вторжении оказались трагически точными. Он напомнил, что Великобритания была одной из первых стран Европы, приславшей оборонное вооружение Украине, и сделает еще больше в ближайшие дни.

Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко отмечает, что сейчас и в ПАРЕ, и в НАТО, и в других организациях выражают возмущение бомбардировками Украины. "Но нам нужна военная помощь. И еще я бы призвал к тому, чтобы отменили визы для всех российских граждан. Каждый из них сейчас несет личную ответственность за действия своего президента и его преступления. Каждый должен ощущать давление санкций", - говорит Мережко.

Политолог-международник Алексей Якубин считает, что уже в ближайшие несколько дней мы увидим пересмотр стратегии Запада. "Думаю, сейчас Запад осознал то, о чем ранее говорил Владимир Зеленский – что если бы превентивные санкции ввели раньше, то многого, что произошло сегодня, мы бы не увидели… Пока мы видим маховик санкций, но Украина нуждается и в живой помощи", - отмечает он.

Но остановит ли все это Россию?

"Думаю, что живой силой нам сейчас никто помогать не будет. Для этого нужны юридические основания. Кроме того, они делали заявления, что представители западных стран не собираются отправлять никакие войска на территорию Украины. Но, к примеру, НАТО усиливает группировку своих войск на востоке Альянса. Это Польша, Румыния, Балтия", - отмечает политолог-международник Илия Куса.

Но и санкции, по его словам, военные действия быстро не остановят. "Даже если после консультаций стран НАТО они решат ввести против РФ самые большие санкции, включая отключение от международной системы SWIFT, это не будет иметь моментального эффекта. Да, санкции заработают через какое-то время. Но это произойдет лишь через какое-то время… Сейчас у Запада мало инструментов", - говорит он.

Что касается политического компромисса, все зависит от позиции России, от того, что она попросит. Ведь эскалация не может длиться бесконечно.

"Россия наступает не для того, чтобы оккупировать всю территорию Украины. России не нужно это. И у нее на это нет ресурсов. Все, что происходит, это российское принуждение Украины к миру. Под "миром" Россия понимает новый политический компромисс. То есть, Россия, к примеру, достигает каких-то результатов "на земле" и дальше выдвигает Украине политические требования. И если Украина и США эти условия принимают, то здесь возможно окончание боевых действий. Но цена за такой компромисс будет слишком высокой", - говорит Илия Куса.

Пока Россию останавливают только украинские вооруженные силы.

Татьяна Урбанская, Анастасия Светлевская