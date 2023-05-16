Спецподразделение ГУР получило от группы Метинвест пять тепловизионных прицелов в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

Тепловизионный прицел - это оптоэлектронное устройство, совместимое с различными видами огнестрельного оружия. Поскольку он фиксирует тепловое излучение, его можно использовать ночью и при любой погоде.

Метинвест закупил прицелы LW75MG производства Компании "Brolis Semiconductors" (Литва), пока это самая чувствительная прицельная система на рынке оптических систем, то есть позволяет проводить операции на длинные дистанции. Имея функцию отображения множественных прицельных сеток, а также аналоговый видео-выход, данный тепловизионный прицел является уникальным изделием, поскольку позволяет выполнять боевые задачи, просчитывая различные углы зрения. Прицел позволяет видеть врага на расстоянии до 1000 м. А функция записи позволяет просматривать процесс работы позже для анализа и планирования следующих задач. Эта система имеет признание в Европе и в странах НАТО и на данный момент используется в вооруженных силах многих европейских стран.

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Общая стоимость тепловизионных прицелов, которые получило спецподразделение ГУР, составляет около 2 млн грн.

Напомним, что "Стальной фронт" - это инициатива, которая объединяет милитарную инициативу всех бизнесов Рината Ахметова. В ее рамках защитники Украины получили более 200 тыс. ед. амуниции, 1348 ед. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л топлива и т.д. Помощь для военных, в частности, производят предприятия группы Метинвест: это более 150 тыс. бронежилетов из собственной бронестали, 190 стальных укрытий для бойцов и др. Общая сумма, направленная бизнесменом Ринатом Ахметовым на военную и гуманитарную помощь, - более 5 млдр грн.