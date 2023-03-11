Подготовка к такой атаке требует много времени, подчеркнул эксперт.

Представители РФ после 15-й массированной ракетной атаки на Украину заявили, что это было "возмездие" за якобы проникновение "украинской ДРГ" в Брянскую область РФ. И в эфире 1+1 Сергей Кузан, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества, разоблачил ложь путинистов.

По его словам, такой массированный удар планируется "очень-очень заранее". То есть россияне месяц накапливали высокоточные ракеты - "Калибры", Х-101. "Весь спектр вооружения, который был, — это сложная операция. Она требует времени, чтобы ее спланировать, подготовить и реализовать", — отметил эксперт.

Он добавил, что прогнозы по массированным российским ударам сбылись: сейчас оккупантам на самом деле нужен примерно месяц для накопления средств для атаки на украинские территории.

Видео дня

Кузан призвал быть готовыми к тому, что российские ракетные обстрелы пока не прекратятся, она может быть с частотой раз в месяц, ведь у РФ пока есть производственные мощности для изготовления крылатых ракет. "Ждать, пока у россиян закончатся ракеты, ни в коем случае нельзя", — подчеркнул он.

Кроме того, добавил эксперт, ракет С-300 в РФ еще более 5 тысяч. Поэтому нам нужно продолжать выстраивать свою систему ПВО.

Массированный ракетный обстрел Украины 9 марта 2023

9 марта Россия 15-й раз с начала полномасштабного вторжения нанесла массированный удар по Украине. Атака продолжалась более 6 часов.

Оккупанты совершили запуски 95 ракет различного базирования, среди них 6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал". 34 ракеты были уничтожены. Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БПЛА "Шахед", половина которых сбита.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что атаковали Украину ракетами якобы в ответ на события в Брянской области в начале марта. Тогда россияне разгоняли информацию, якобы туда проникла "украинская ДРГ". В сводке МО РФ массированный обстрел нашей страны назвали "ударом возмездия".

Вас также могут заинтересовать новости: