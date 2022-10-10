В регионе в результате ракетных ударов противника никто не погиб.

По территории Хмельницкой области российские оккупанты выпустили сегодня шесть ракет.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Хмельницкой областной военной администрации Сергея Гамалия.

"Предварительная информация о сегодняшних прилетах. Враг выпустил 6 ракет по территории нашей области. Три ракеты сбиты силами ПВО (над Волочиской, Староушицкой и Полонской громадами). Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры г. Хмельницкий", - отметил он.

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Вследствие этого в городе отсутствовало электроснабжение и приостановлено водоснабжение.

На данный момент электроснабжение частично восстановлено. Планируется, что к концу суток будет полностью восстановлен нормальный режим работы всех сетей, сообщил Гамалий.

"Самое главное сегодня, что в результате ракетных ударов травмированных и погибших людей в области нет", - подчеркнул Гамалий.

Массированный ракетный удар Украины сегодня - важные новости

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября российские оккупанты устроили массированный обстрел украинских городов. Были зафиксированы удары по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской и других областях.

Сейчас известно об 11 погибших и 64 пострадавших в результате массированной атаки России по украинским городам утром 10 октября.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что по состоянию на 14.00 РФ использовала против нашего государства 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника. В Генштабе добавили, что было уничтожено 56 воздушных целей.

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