Геращенко объяснил взрывы в столице - это были удары нашего ПВО по вражеским самолетам или беспилотникам.

Ранним утром 25 февраля в разных районах Киева раздаются мощные взрывы.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, это ПВО Киева сбивают выпущенные оккупантами ракеты.

Кроме того, по его словам, украинские военные сбили самолет противника недалеко от Киева.

"По оперативной информации, вражеский летательный аппарат был сбит силами украинского ПВО и упал в Дарницком районе около дома по адресу - ул. Кошица, 7а", - сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также Геращенко объяснил взрывы в столице - это были удары нашего ПВО по вражеским самолетам или беспилотникам.