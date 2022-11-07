Российский журналист Майкл Наки: Путин воскресил НАТО, сделав его одной из самых важных структур в мире

Российский журналист Майкл Наки в интервью УНИАН спрогнозировал нарастание протестных настроений в России из-за развязанной против Украины войны, рассказал о "размывании" вертикали власти в РФ, а также объяснил, почему поведение Путина – "большая проблема" для Китая.

Давайте с вами начнём с бунтов мобилизованных. В интервью "Навальный-Live" вы сказали, что эти бунты могут шириться по России. Кто-то говорит, что это ни к чему не приведёт, что Росгвардия всё придушит. Кто-то говорит, что это может быть и 1917 год. Тем временем Путин в своей речи сказал, что 318 тысяч уже мобилизовали, и количество добровольцев не уменьшаются.

Глобально никто не сможет вам ответить на вопрос, насколько это будет масштабно и какое окажет влияние, по одной простой причине – это очень индивидуальные вещи. То, о чём мы можем говорить, – рост недовольства и факторы, которые на него влияют. Будет ли это конвертироваться в протесты, в бунты, в перевороты, мы сказать не можем. Однако можем сказать, что вероятность этого увеличивается. Ключевой проблемой здесь является то, что каждый раз это в любом случае индивидуальное решение отдельно взятого человека. Мы не можем залезть к нему в голову, мы не можем предсказать его поведение.

Бывали ситуации в истории, когда на фоне недовольства не то что бунты были, а целые военные перевороты и прочее. А бывали истории, когда люди, что называется, сжали зубы и терпели. С одной стороны – российская армия в Первой мировой, а с другой стороны – немецкая, в которой тоже были довольно чудовищные условия, но при этом даже в последние дни, часы войны их всё равно заставляли идти в атаки несмотря ни на что. Поэтому говорить о том, что точно будет, проблематично, мы всё-таки и не гадалки.

ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТ ГРОБОВ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ БУДЕТ НЕДОВОЛЬСТВО В РФ

Мы видим, что ситуация среди мобилизованных становится всё острее и острее, недовольство растёт. Потому что в первые недели у многих мобилизованных было представление, что они едут развлекаться, что их не отправят в зону боевых действий, что они не будут на линии фронта. Им же всё это клятвенно обещали. Выглядело это всё как приключение, детский лагерь для взрослых. И, собственно, по кадрам, которые появлялись в сети, было видно, что люди, которых мобилизовали, они вот так себе это и представляли. Они бухали, веселились, им очень всё нравилось. Было несколько регионов, в которых так не делали. Это регионы, в которые ещё до мобилизации приходило наибольшее количество гробов и похоронок. Вот в этих регионах мобилизацию воспринимали иначе. Один из самых заметных был Дагестан, который как раз был рекордсменом по количеству похоронок и гробов. Поэтому там и сами люди не очень хотели мобилизоваться, и их родные и близкие вместо того, чтобы провожать и радоваться, что их родных забирают, всячески этому сопротивлялись.

Шло время, спустя несколько недель часть мобилизованных попали на фронт без обучения, без экипировки, без всего… Спустя несколько недель люди начали понимать, куда они попали – в систему, которая была не подготовлена для мобилизации такого количества людей. Никто не думал, что закон о мобилизации будут использовать. Он написан левой лапой и в нём ничего не прописано, вся инфраструктура совершенно не готова к мобилизации. И с юридической, и с обычной точки зрения огромное количество провалов. В итоге кто-то из мобилизованных спал на полу, кому-то еды не хватало. Экипировка, которую им выдали: вооружение середины прошлого века и страйкбольные бронежилеты. Понятно, что мы говорим про отдельные случаи, но они являются некой репрезентацией общей проблемы, которую мы до мобилизации прекрасно понимали. Когда спрашивали, как будет проходить мобилизация, все говорили, что плохо, потому что ничего к ней не подготовлено. Более того, часть людей отправилась на фронт без подготовки, которых день-два якобы готовили и сразу отправляли, и эти люди там, соответственно, сразу умирали. Причём отправляли их в горячие точки, например, под Сватово, где идут бои до сих пор.

И вот как раз начались похоронки, начались проблемы со снабжением, с размещением, у кого-то вши (это не для "красного словца", действительно массовая проблема в условиях антисанитарии), у кого-то проблемы со здоровьем, потому что гребли же всех подряд. В указе о мобилизации не было прописано ничего про ограничения по здоровью, мобилизовали людей с категорией "В". Чтобы вы понимали, категория "В" – это люди, которые не допускаются к армейской службе, у которых астма, например, или порок сердца, или ещё что-нибудь. Никаких дополнительных медицинских комиссий не проводили, и всех этих людей благополучно мобилизовали. По подтверждённым случаям, немалое количество людей умерли, не доехав до фронта, десятки человек. У кого-то сердце остановилось, кто-то убил себя, кто-то допился до цирроза. Это всё реальные истории. И чем больше это происходит, тем больше, соответственно, людям не нравится, что происходит.

Чтобы не было ощущения, что это всё бедные и несчастные люди, это люди, которые в любом случае пошли убивать, надеясь, что сами не будут убиты. И бунт мобилизованных не значит бунта хороших людей против плохой системы. Как, например, последний бунт из-за того, что мобилизованным не выплачивают деньги (это большая проблема и для контрактников). То есть люди не бунтовали против того, что их отправляют убивать и умирать, а бунтовали против того, что им не выплачивают деньги. Но ситуации бывают разные. Некоторые бунтовали из-за обращения с собой, потому что дедовщину тоже никто не отменял. Есть достаточно большое количество подтверждённых случаев, когда контрактники, которые возомнили себя старослужащими, отнимали экипировку, технику, которую мобилизованные покупали за свой счёт. Кстати говоря, некоторые – в кредит. И были большие драки, самый резонансный случай – в Белгородской области, где два или три человека на стрельбищах развернули пулемёт в сторону своих же сослуживцев и убили более 10 человек.

Чем больше нервозность, чем хуже обеспечение, чем больше невыполненных со стороны государства обязательств, тем выше риск того, что люди будут активно проявлять недовольство. Особенно учитывая, что люди с оружием, особенно учитывая, что там довольно активно пьют, хоть это и пытаются пресекать. В ряде городов вообще запретили продавать алкоголь любым военным, вышли такие указы, потому что местные жители не могут это всё выносить: тысячи бухающих 40-летних мужиков с оружием, которые постоянно дерутся и выясняют отношения.

Сейчас еще будет зима, а людям не хватало даже летней формы, что касается зимней формы, я думаю, там будет ещё больше проблем. Мы видели это ещё в начале вторжения, в феврале-марте, когда контрактники и все остальные оказывались без печек в палатках, без нужного обмундирования, и просто замерзали. А учитывая, что это люди без выучки, не военные, они не намуштрованы, таких ситуаций будет становиться всё больше и больше. Чисто статистически какое-то количество мобилизованных будет с этим не согласно и каким-либо образом начнет сопротивляться.

Перерастёт ли это в массовые выступления, в переворот или что-то такое, сказать пока сложно. Но чем дольше это будет продолжаться, чем больше будет отсутствовать возможность решить все эти проблемы со снабжением, логистикой, командованием, тем сильнее ситуация будет ухудшаться. А проблемы эти нерешаемы. В России нет необходимых ресурсов и возможностей. Сейчас уже публикуются новости, что Россия собирается закупать одежду у Северной Кореи, известного поставщика с изобилием всего на свете.

Более того, мы же видим только верхушку айсберга. Где-то через две недели после начала мобилизации, когда интернет заполнили видео, в каких условиях эти мобилизованные живут, у них начали отнимать телефоны, запрещать видеосъемки, угрожать и прочее-прочее. Поэтому те обрывки информации, которые до нас доходят, – это лишь верхушка айсберга.

Вот так выглядит вся эта ситуация и психологическое состояние всех этих людей. И, опять же, чем больше будет гробов, а их будет больше, тем больше будет это недовольство шириться.

Как минимум, надеемся, что не будут идти добровольно мобилизироваться, о чем заявил Путин.

Мы это уже видим на самом деле. Потому что в первые две недели мобилизации, когда у людей не было большого понимания, они действительно шли в военкоматы по повесткам. И я, и многие другие приложили довольно много усилий, чтобы донести послание, что это худшее, что они могут сделать. Для кого-то по моральным соображениям, как для меня, например. Если бы я оказался в такой ситуации, я бы никогда не пошёл убивать людей, на которых моя страна напала. А тем, для кого моральные соображения не работают, доносили, что, скорее всего, они погибнут, лишатся конечностей и пр.

Спустя две недели, судя по реакции властей, которую мы видели, начались проблемы, потому что пошли облавы, причём облавы не только по периферийным регионам, где они были с самого начала, но и по столицам – Москве и Петербургу. Полиция приходила среди ночи с этими облавами в офисные здания, в хостелы. Это значит, что люди перестали приходить в военкоматы.

Конечно, когда будет вторая волна мобилизации, а она безусловно будет в январе-феврале, то у власти будут большие проблемы с тем, чтобы мобилизовать людей. Уже будет очень много погибших среди мобилизованных, и сарафанное радио будет работать, несмотря на то, что почти все источники информации заблокированы в России. Люди будут понимать, что обещания, что второй мобилизации не будет и прочее, не имеют никакого отношения к действительности. Поэтому мы уже видим, что охота людей быть мобилизованными сильно снизилась за время первой волны мобилизации, которая была не так долго, полтора месяца.

Вы сказали о второй волне мобилизации в январе-феврале, хотя Шойгу заявил, что она закончилась, но указ Путиным так подписан и не был.

Да, это одна из самых потрясающих историй на моей памяти, потому что они просто делают вид, что указ не нужен, делают это публично, что довольно странно, потому что в самом указе о мобилизации прописаны положения, которые действуют на период мобилизации, то есть, там так прямо и написано. И, соответственно, если нет указа о конце мобилизации, то не очень понятно – этот период идёт или не идёт.

Если мобилизация действительно закончена, то все контрактники и добровольцы, которые есть сейчас на войне, могут прямо сегодня написать заявление – "спасибо большое, до свидания, я увольняюсь". На период мобилизации ты не можешь этого делать. Но что-то мы не видим массу таких обращений и что-то подсказывает, что, будучи написанными, ими распорядятся не для тех целей, на которые эта бумага была использована.

Более того, на горячих линиях Министерства обороны, куда звонил целый ряд журналистов уже 1 ноября, то есть через несколько дней, как Шойгу с Путиным сказали, что все закончено, заявили: "У нас нет об этом информации, мы не знаем". И целый ряд глав регионов говорит, что указа не было, поэтому "мы ничего не можем сказать". Это, конечно, такой большой обман, понятно для чего сделанный. Но, слушайте, сколько ещё раз Шойгу и Путин должны людей обмануть, чтобы мы как-то наконец привыкли к тому, что их слова не стоят звука воспроизводящих устройств, траты энергии на них, с которых мы эти слова слушаем?

ПОЗИЦИИ ПРИГОЖИНА И КАДЫРОВА СИЛЬНО ОСЛАБЛИ

Издание The Times написало, что начать войну Путина убедили секретарь Совета безопасности Патрушев и директор ФСБ Бортников, также повлиял на его решение миллиардер Юрий Ковальчук. Сейчас мы видим на арене в основном Пригожина и Кадырова, которые перебирают бразды правления, Лапина увольняют… Это изменение влияния элит на Путина, какие-то "пауки в банке" начинают грызться, подковерные игры?

Для начала история с Патрушевым вызывает сомнение. Во-первых, потому что ещё месяца три или четыре назад Washington Post как раз говорил, что наоборот всё было, что Патрушев до последнего пытался с американцами договориться. Более того, мы помним, что за год до вторжения тоже была история с учениями у границ Украины. Многие уже забыли, но тогда тоже вроде как собирали войска и вроде как готовилось нападение. И в этом смысле, честно говоря, не очень верится, что Патрушев и Бортников как-то педалировали эту войну. Я читал эту публикацию, пока не понятно, на чём она основана. Не в смысле, что журналисты это выдумали, может, это какие-то источники в Кремле. Проблема с источниками в чём заключается? Периодически они могут вам скармливать что-то, что выгодно им, а не то, что было на самом деле.

Что касается Кадырова и Пригожина, это такие люди, чья публичность с началом вторжения сильно увеличилась. Особенно у Пригожина, он был больше теневой фигурой, сейчас стал публичным активным спикером. Они довольно долго пытались удерживать на себе какое-то внимание. Кадыров с его TikTok-войсками, Пригожин со свой группой "Вагнера". Но их позиции сильно ослабились после объявления мобилизации, потому что до объявления мобилизации и Пригожин, и Кадыров пытались позиционировать себя альтернативой. Пригожин прямо говорил: "Либо зеки, либо ваши дети". А в итоге через короткий промежуток времени выяснилось, что и зеки, и ваши дети, и ваши мужья, и кто угодно. Поэтому с 21 сентября, когда была объявлена мобилизация, позиции Пригожина и Кадырова сильно ослабли. Сейчас они всячески пытаются их несколько восстановить, как раз напрыгивая на Министерство обороны, доказывая, что Министерство обороны – дурачки, а они умные.

Ирония заключается в том, что все эти три жабы и гадюки ничем особо друг от друга не отличаются. Они одинаково эффективны, а точнее – одинаково неэффективны.

"Кадыровские" войска – вообще притча во языцех, их потому и называют TikTok-войсками, потому что они не принимали участия ни в одном из сражений. Самое известное их сражение – сражение с многоэтажкой в Мариуполе, где они просто по периметру обстреливали пустую многоэтажку, а потом показывали какую-то нашивку в конце. А когда эти собственно "солдаты" попадают в какую-то засаду, например, их довольно быстро убивают. Единственное, что они умеют делать, это ездить по линии фронта и прессовать своих же, которые сомневаются в их боевых навыках. Как это было с одним из полевых командиров самопровозглашённых "Л/ДНР" Ходаковским, который сказал: "Слушайте, ну это не серьёзные военные, что на них внимание обращать". После этого они приехали к нему вместе с Адамом Делимхановым, палачом Кадырова, как его называют, и Ходаковский извинялся на камеру, говорил, что "меня не так поняли, отличные военные, очень хорошие". А с точки зрения именно боевой "кадыровцы" вообще никак не влияют на эту войну.

С группой "Вагнера" всё чуть иначе, они действительно воюют, они действительно выполняют какие-то боевые задачи. Другой вопрос, что выполняют они их довольно плохо. Вот четыре месяца они пытаются штурмовать Бахмут именно группой "Вагнера". Пытаются продвигаться. Примерно раз в две недели рассказывают, что они уже всё захватили, потом оказывается, что это не так. Поэтому их эффективность тоже под большим вопросом, и в этом смысле они, что называется, равны Министерству обороны. Они публично пытаются бороться за какое-то своё влияние, я бы его не переоценивал, оно не очень отражает происходящее внутри [путинской системы].

Единственная большая победа этого пригожинско-кадыровского блока – снятие генерала Лапина. И это пиррова победа для российской армии, мне кажется, в том смысле, что Министерство обороны в целом не любит и Пригожина, и Кадырова, потому что Кадыров постоянно приписывает себе заслуги Министерства обороны, а группа "Вагнера" постоянно открыто издевается над Министерством обороны. Даже в первые месяцы войны они рассылали и расклеивали всевозможные объявления, что "не идите в Министерство обороны добровольцем, там экипировки нет, ничего нет и командует вами фиг знает кто, идите к нам в ЧВК "Вагнер". То есть, они активно прыгали на Министерство обороны ещё тогда. И сейчас, когда Кадыров буквально снимает генерал-полковника с поста и ставит близкого к себе другого генерала – Мордвичева, это, конечно, сильный удар по Министерству обороны. Среди генералитета это может создать сильное недовольство. Теперь они понимают, что, оказывается, не Путин их снимает и назначает, а Кадыров, который со своими войсками ничего не делал, может влиять на их судьбу.

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ В РОССИИ РАЗМЫВАЕТСЯ

Это всё довольно интересный процесс, верхушка айсберга, которую мы наблюдаем, потому что самое страшное для любой диктатуры, а Российская Федерация безусловно сейчас является диктатурой, это размывание иерархии, размывание вертикали. Это в конкурентных государствах, конкурентных демократиях власть народа, ещё кого-нибудь, ротации и прочее. Здесь же всё построено на том, что каждый считает, что он отчитывается перед конкретным человеком. И появление разных центров влияния довольно сильно угрожает вертикали, размывает её. И люди теперь не очень понимают: оказывается, что не Владимир Путин ключевой актер, оказывается, я Кадырову должен понравиться, Пригожину понравиться, ещё кому-нибудь понравиться.

В рамках разрушенной вертикальности можно уже предпринимать попытки бороться за то, чтобы эту вертикаль возглавить. Эта ситуация очень сильно влияет на внутренний расклад сил и в целом создаёт некоторое противоборство. Из минусов – мы не очень понимаем, как оно выглядит. То есть, мы не очень понимаем – это спектакль или не спектакль. Скорее всего, не спектакль, потому что в целом гомогенность путинской вертикали уже довольно сильно плывёт, мы это видим в том числе по олигархам – кто из российского гражданства выходит, кто, как Фридман, звонит американским представителям в Киеве и пытается договориться, дать каких-нибудь денег Украине, чтобы с него сняли санкции. Сплоченных рядов среди путинской элиты нет, а это очень серьёзная эрозия, бьющая по восприятию диктатора среди его же кругов.

Как разрушение вертикали российской власти может повлиять на войну в Украине, на её ход и темпы?

По-разному. Чисто на уровне здравого смысла. Если вы начинаете бороться за власть внутри страны, то надо экономить собственные силы и ресурсы, чтобы эту борьбу вести. Те, против кого вы готовитесь вести борьбу, они оказываются в том же положении. Более того, в целом нескоординированность между собой и отсутствие строгого управления и вертикали порождает ситуации, в рамках которых решения принимают люди на местах. А поскольку люди там набраны неквалифицированные и некомпетентные, всё начинает размываться. То есть, действия нескоординированы, мотивации меньше и, собственно, направление действия сильно меняется.

С точки зрения этой войны противоборство силовых групп внутри (Министерство обороны против Пригожина, Кадыров против Министерства обороны, ФСБ против всех) снижает возможность воевать, как четкая направленная структура, и последствия этой раскоординированности мы ещё увидим.

В очередном твите Дмитрия Медведева говорится о том, что должен рухнуть мировой порядок, "Россия против Сатаны"…

Понимаете, если Кадырова, Шойгу, Пригожина, Путина, Патрушева, Бортникова ещё можно обсуждать и даже что-то думать об их высказываниях, то Дмитрий Медведев не является кем-либо сейчас в российской структуре власти. Он в Совбезе на должности, которую выдумали специально под него после того, как он перестал быть премьер-министром. Он занимается в основном тем, что бухает и что-то куда-то пишет. У него нет никаких полномочий, у него нет никакого влияния, ни формального, ни неформального, поэтому он просто эпатирует публику, его слова не имеют веса и постоянно расходятся с линиями партии. Поэтому его слова можно использовать исключительно для того, чтобы в очередной раз над ним поглумиться и посоветовать ему обратиться к врачу. Наверное, он так себя ведёт с начала войны – это моя догадка – потому что вообще для российских граждан Путин – это президент войны, стагнации и упадка, а при Медведеве, несмотря на войну с Грузией в 2008 году, была перезагрузка и попытка выстраивания отношений с Западом, был отказ от милитаристской риторики. И на сравнении нынешний Путин очень сильно проигрывает.

В контексте войны, когда позиции Путина сильно снизились, Медведев может многими восприниматься как очевидная фигура в качестве замены. Возможно, сам Медведев это понимает, поэтому пытается максимально замазаться и сказать: "Не надо меня сажать, Владимир Владимирович, я вам не угроза, я вот буду играть в самого большого ССовца при нынешнем Гестапо". Но с точки зрения реальной власти на Дмитрия Медведева внимания обращать не имеет смысла.

ВОЙНА РФ ПРОТИВ УКРАИНЫ – БОЛЬШАЯ ПОДНОЖКА КИТАЮ

Канцлер ФРГ Шольц поехал в Китай и говорил там с Си Цзиньпинем о том, что война в Украине свидетельствует о переделе мирового влияния и сфер, и что его очень беспокоит, что мир перестаёт жить по правилам. Как вы думаете, что он имел в виду и почему именно это он говорил Си Цзиньпиню?

Взаимодействие с Китаем – это отдельная большая история. Китай – довольно сложная страна, у них сейчас меняется система управления, произошли большие изменения в структуре власти, поэтому все и начинают сейчас коммуницировать с Китаем. Формально у них устаканилась новая политика.

Что конкретно имел в виду Шольц, сказать сложно. Но надо отметить, что сам Китай не очень доволен действиями России. По крайней мере, должен быть не очень доволен действиями России, потому что политика Китая последних лет больше склонна к милитаризму. Си Цзиньпин начинает говорить про единый Китай, что они должны забрать все свои территории и всё прочее, то есть, пытается политическим образом заглушить реальные проблемы.

Почему поведение России для Си Цзиньпиня – большая проблема, потому что Владимир Путин фактически воскресил весь мировой ВПК. Если ещё несколько лет назад шли разговоры о том, "а вообще надо ли нам НАТО, а почему мы тратим на него столько денег, а вот уже как бы никто нигде не воюет, давайте это всё расформируем", Трамп поругался с европейцами по поводу взносов в НАТО, то Владимир Путин сделал НАТО вновь одной из самых важных структур, которые существуют в мире.

Более того, огромное количество стран, включая Америку, Германию и прочих, расконсервируют свои военные производства, наращивают военные заказы, запускают новые линии сборки бронемашин, танков, снарядов. И если Китай собирался, а я думаю, он собирался в обозримом будущем и с Тайванем радикально решить вопрос, и в целом усиливаться в регионе, то для Китая это большая подножка. Теперь в обозримом будущем и Америка, и Германия, и в целом НАТО будут больше с военной точки зрения подготовлены к масштабным боевым действиям. Поэтому на недовольство Китая, я думаю, Запад может считывать.

Китай может быть источником ресурсов для нынешней изолированной России, поэтому есть вторичные санкции и всё на свете. Запад пытается в этом смысле Китаю дать понять, что не стоит делать ставку на Россию, не стоит пытаться каким-либо образом с ней здесь взаимодействовать, потому что это будет чревато и для самого Китая, и для дальнейшего его включения или невключения в мировые процессы. И, судя по всему, именно эту мысль Китаю пытаются донести как раз, чтобы всё оставалось в неких рамках и правилах игры, которые как раз Россия со своей стороны нарушает.

По отношениям США и Ирана. Байден сказал: "Мы освободим Иран, они сами себя освободят очень скоро". Как думаете, что он имел в виду?

Интерпретировать, что говорит Байден, ещё сложнее, потому что обычно через несколько дней выходит Белый дом и говорит, что Байден имел в виду вот это. Но с Ираном очень интересная ситуация, потому что Иран очень много глупостей делает.

В самом Иране сейчас идут протесты, там уже 300 погибших: девушку хотели заставить надеть хиджаб, его не было, её убили, вспыхнули протесты. В диктатурах протесты сами по себе не очень опасны. То есть, давить гражданские протесты в диктатурах довольно просто, если нет двух факторов. Первое – это военных или силовиков, которые переходят на сторону протестующих. Второе – внешнее вмешательство. И если бы Иран просто подавлял протесты и никуда не лез, то у него бы больших проблем не возникло. Но почему-то Иран решил залезть в эту войну, снабжать Россию дронами-камикадзе, а теперь и баллистическими ракетами, и это уже противоречит интересам Запада.

В этом смысле Иран очень сильно рискует. Когда что-то противоречит интересам более большого сообщества, чем у самого Ирана, включаются разные процессы. Например, когда Иран активно развивал свою ядерную программу и подобрался к возможности её осуществить, из припаркованной машины, мимо которой ехал один видный иранский учёный, который всем этим занимался, вылезли пулемёты и не стало иранского учёного. Ходят слухи, что сейчас что-то похожее произошло с человеком, который отвечал за беспилотники.

В любом случае у Израиля и США есть большое количество способов влиять на происходящее в Иране. Поэтому залезая в войну в Украине, а как пишут некоторые, готовя ещё войну против Саудовской Аравии, иранская власть ставит своё существование под знак вопроса. В публичной риторике, в том числе со стороны Джо Байдена, идут прямые угрозы Ирану. Это, конечно, в основном следствие того, что Иран обеспечивает Россию оружием для преступлений. Возможно, результатом войны станет не только падение режима Владимира Путина, но и падение режима в Иране.

Напоследок, Майкл, как думаете, почему руководство России во всех "грехах", начиная от "Северного потока-2", заканчивая взрывами в Севастополе, везде видят британский след?

Это довольно давняя история. Она связана с такими полуконспирологическими теориями, что Запад управляется Британией, потому что Британия была родоначальником Соединённых Штатов. Поэтому они и говорят постоянно: англо-саксы.

Понятно же, что "весь мир против России", и понятно, что весь мир должен под чью-то дудку плясать. Соединённым Штатам как-то не по чину, потому что они не так давно появились, поэтому они пляшут под дудку Великобритании. По термину "англо-саксы" можно сразу задетектить человека, которого не надо воспринимать всерьёз. Не воспринимают это всерьёз и мировые лидеры, не воспринимает это всерьёз и российская аудитория. Спроси у любого из них, кто такие англо-саксы, что вообще это значит, они тут же довольно быстро растеряются.

Просто пропагандистский штамп, который довольно активно применяется и используется для того, чтобы сказать, что против нас какая-то могущественная сила. Ну, вот никого более могущественного, чем Великобритания, не придумали. Раньше Израиль во всём обвиняли, сейчас Великобританию модно. Удельный вес современной Великобритании в мировой политике уже не настолько велик, как был когда-то. Потому тем страннее это смотрится для людей и для самой Великобритании, которая уже откровенно говорит, что, "ребята, слушайте, это уже слишком большая ложь, мы ко всему привыкли, но прекратите, это уже за гранью добра и зла".

Катерина Шварц, Тала Калатай