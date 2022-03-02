Российский военный отметил, что добровольно сдался в плен и получил медицинскую помощь от украинцев.

Один из российских оккупантов, добровольно сдавшийся в плен, рассказал, что Путин рассчитывал захватить Украину за три дня.

Об этом он рассказал в видео, опубликованном СБУ.

"Нам сказали, что пойдем маршем по маршруту. Взяли воды и еды на три дня. Через три дня должны были вернуться в лагерь", - рассказал россиянин.

По его словам, у военных забрали телефоны и документы. Связи с родными не было. Пленный отметил, что на территории Украины идет война, гибнет мирное население.

Россиянин рассказал, что на второй день войны его боевая машина сломалась. Колонна армии РФ прошла мимо и отказалась помочь. Русские сначала скрывались, а потом сдались территориальной обороне.

Украинцы оказали пленным первую медицинскую помощь и накормили. Он призвал россиян прекратить войну, протестовать и не верить российской пропаганде. Своим собратьям он посоветовал сдаваться в плен.

Отметим, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что среди российских военных благодаря сопротивлению украинцев растет уровень деморализации. Противник массово бросает оружие, сдается в плен или передвигается в сторону российской границы, сказал Арестович.

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