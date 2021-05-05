По словам генерала Романенко, Украине, для того чтобы противодействовать РФ в случае локальных боевых действий или полномасштабной войны, нужно то вооружение, в котором сейчас у Москвы есть существенное преимущество.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что большинство отведенных Россией войск можно вернуть к украинской границе в течение времени от суток до недели, поэтому президент Российской Федерации Владимир Путин оставляет возможности для дальнейшего полномасштабного вторжения в Украину на будущее.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

Романенко отмечает, что Украина и западные партнеры четко обозначили «красные линии», которые Путин не рискнул пересечь, поэтому начался отвод российских войск от границ Украины, хотя и не в полном объеме.

По словам генерала, Путин оставляет возможности для дальнейшего полномасштабного вторжения на будущее.

«Отводится в первую очередь то, что легко вернуть - авиация: боевые самолеты и вертолеты. Войска как такие далеко не отводятся, особенно те, которые стягивались с Дальнего Востока, из центральной России. Пока большинство возвращается в лагеря, расположенные недалеко от границы Украины. По времени - их можно вернуть к границам Украины от суток до недели, но так или иначе выиграно стратегически время, которое есть у Украины для подготовки», - отметил он.

Романенко считает, Украины, для того чтобы противодействовать РФ в случае локальных боевых действий или полномасштабной войны, нужно то вооружение, в котором сейчас у Москвы есть существенное преимущество. «РФ имеет преимущество над Украиной в боевой авиации, поэтому Украине нужны комплексы противовоздушной обороны и противоракетной обороны, потому что россияне перебросили вплотную к Украине бригады с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», - подчеркнул он.

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Также, по его словам, Россия имеет значительное преимущество над Украиной в бронетехнике, поэтому Украине нужны противотанковые ракетные комплексы, такие как Javelin, поскольку в украинской армии их пока еще небольшое количество. В военно-морском смысле у РФ есть преимущество, и Украине нужно иметь противокорабельные комплексы и повышать свой корабельный состав.

Романенко отметил, что времени на подготовку к боевым действиям у Украины не так много, потому что Путин пока не будет начинать боевые действия, как минимум, до возможной встречи с президентом США Джо Байденом летом.

Стягивание российских войск к границам Украины

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

США и многие другие западные страны, Европейский Союз, НАТО выразили Украине свою поддержку в связи с этими действиями РФ.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

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Автор: Константин Гончаров