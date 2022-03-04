Оккупанты не дают возможности для подразделений ГСЧС приступить к ликвидации последствий пожара.

Противопожарное состояние Запорожской атомной электростанции в норме, но там горит одно из зданий учебно-тренировочного комплекса.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Оперативная информация об атаке российских захватчиков на Запорожскую АЭС по состоянию на 4:00. В результате обстрелов за территорией АЭС продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены 3, 4, 5 этажа пяти этажного здания", - говорится в сообщении.

При этом, оккупанты не дают возможности для подразделений ГСЧС приступить к ликвидации последствий пожара.

"В г. Энергодар на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести. Противопожарное состояние АЭС в норме", - говорится в сообщении.