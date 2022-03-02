По данным правоохранителей, Струк в 2014 году якобы был активным сторонником "ЛНР", а в течение последней недели занял пророссийскую позицию.

Найден убитым глава Кременецкой ОТГ Луганской области Владимир Струк.

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Одним предателем стало меньше. Найден убитым глава Кременецкой ОТГ Луганской области Владимир Струк, бывший депутат Луганского облсовета", - написал он.

По словам Геращенко, Струк в 2014 году якобы был активным сторонником "ЛНР", а впоследствии выехал на свободную от оккупации часть Луганской области.

"В последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и "ЛНР", собирал депутатов по этому поводу", - рассказал советник министра.

Он сообщил, что 1 марта жена Струка написала в полицию заявление о том, что его похитили неизвестные в камуфляжной форме.

По данным правоохранителей, причина смерти (предварительно) - огнестрельное ранение в область сердца.

"Весь государственный аппарат Украины - СБУ, МВД, прокуратура, суды, 8 лет ничего не могли сделать с откровенным сепаратистом Струком. У него было много денег. Скорее всего при поддержке РФ. Но когда русские войска подошли в 15 км к Кременной, Владимира Струка судили судом народного трибунала. Судя по всему, он был расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени", - написал Геращенко.

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