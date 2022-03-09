Сейчас российские войска движутся очень медленно, потому что"мы бьем врага по всем направлениям".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что продвижения, которого бы хотел враг, нет ни на одном направлении.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

Данилов подчеркнул, что зарубежные разведки прогнозируют победу Украины в войне с РФ.

"Будет ли это сложно? Да, это будет сложно, потому что не надо недооценивать врага. Мы его, я извиняюсь за сленг, лупим по всем направлениям, но они как саранча ползут... Я точно знаю, что мы выстоим, потому что это наша земля и нам с этой земли некуда отступать, поэтому мы ее будем защищать", - отметил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас в Украине есть четкое понимание того, какие планы сейчас имеет враг.

"Эти планы немножко изменились с начала войны, которую они имели желание завершить за два-три дня и пройти маршем по Крещатику. Никогда этого не будет", - сказал Данилов.

По его словам, враг перешел к другой тактике, в частности из-за невыполнения задач снято с должностей около 8 российских генералов и назначено новых.

"Мы четко понимаем, что происходит сейчас в РФ. Они в отчаянии. Это наша война, которую мы обязательно выиграем", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что сейчас российские войска движутся очень медленно, потому что "мы бьем врага по всем направлениям".

Данилов отметил огромное национальное сопротивление украинцев.

"Дух нашего общества он просто неистовый. И я не вижу на сегодняшний день никакой возможности, чтобы враг одержал победу. Того продвижения, которого бы они хотели, нет ни на одном направлении", - добавил он.

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