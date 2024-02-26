То, что именно в эти дни произошло два года назад в столице Украины - мирном городе Киеве и его окрестностях - напомнило мне то, что я видел тридцать лет назад на своей родине в Азербайджане - в Карабахе, где я вырос.

Российская армия, внезапно вторгшись в Украину 24 февраля 2022 года, превратила в руины туристические города Буча, Гостомель в Киевской области, а затем Мариуполь, Харьков, Чернигов… Много городов в разных областях Украины.

В 1988 году, используя условия, созданные лидером Кремля Михаилом Горбачевым, армянские сепаратисты подняли головы в Карабахском регионе Азербайджана, особенно в городе Ханкенди (во время СССР был переименован в Степанакерт, в честь большевика Степана Шаумяна). После распада СССР, при поддержке Москвы, которая не вывела российские воинские части из региона, в том числе из Ханкенди, стремительно обострилось уничтожение и изгнание азербайджанцев из этого региона.

Видео дня

А в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года отряды армянских сепаратистов, при участии 366-го российского мотострелкового полка, дислоцированного в Ханкенди, внезапно атаковали азербайджанский город Ходжалы. В результате этого нападения этот населенный пункт был стерт с лица земли за одну ночь. Мирное население безжалостно уничтожалось. Всего было убито 613 человек, их трупы были осквернены. В заложниках оказались 1275 человек, судьба 150 из них до сих пор неизвестна. Среди убитых - 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. Полностью были уничтожены восемь семей.

18 стран мира и 24 штата США признали эти события геноцидом в рамках кампании "Справедливость к Ходжалы"

Отмечу, что после освобождения Ходжалы от оккупации, во время раскопок на территории города были выявлены места массового захоронения. В настоящее время ведется экспертиза человеческих останков. Это говорит о том, что число жертв резни в Ходжалы станет еще больше...

Хотя местные и зарубежные СМИ задокументировали это событие, а международные организации приняли по нему резолюции, к сожалению, виновные до сих пор не наказаны.

Серж Саркисян, один из вассалов Кремля, впоследствии руководивший Арменией, в интервью британскому писателю и журналисту Томасу Де Ваалю, которое было опубликовано в книге "Карабах", сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что мы с ними шутим. Они думали, что армяне не могут нападать на мирное население. Мы смогли сломать этот стереотип".

Позже 18 стран мира и 24 штата США признали эти события геноцидом в рамках кампании "Справедливость к Ходжалы", стартовавшей под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой (кампания проходит с участием мировых институтов). Однако, к сожалению, ни Серж Саргсян, ни офицеры и солдаты 366-го российского мотострелкового полка до сих пор не наказаны.

Мир должен дать правовую оценку оккупации и преступлениям против человечества

Как результат, на дворе XXI век, а преступления против человечности продолжаются в Восточной Европе, в мирных городах Украины…

Через тридцать лет после трагических событий в Ходжалы, Азербайджан освободил свою землю от оккупации, морально отомстил за своих граждан, погибших в разных городах Карабаха. Уверен, что непобедимая украинская армия, которая противостоит россиянам день за днем, скоро изгонит оккупантов со своих земель и возьмет моральный реванш за Бучу, Бородянку, Гостомель, Мариуполь, Бахмут, Харьков... Убеждаюсь в этом, когда вижу решимость Вооруженных Сил Украины в каждой своей командировке на передовую.

И уверен, что мир должен дать правовую оценку оккупации и преступлениям против человечества. В противном случае, никто не может гарантировать, что новые города не повторят судьбу Ходжалы или Бучи в ближайшие годы. Безнаказанность провоцирует новую резню.

Мубариз Асланов, специальный корреспондент ИА Report.az и BakuTV