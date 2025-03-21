В последние дни Россия атаковала регионы Украины более двумя сотнями ударных дронов и дронов-имитаторов, были также и управляемые авиабомбы. При этом, массированные атаки происходили именно по гражданской инфраструктуре. В Кропивницком, Одессе пострадали жилые микрорайоны.

Начались разговоры, что якобы россияне используют какие-то новые, креативные идеи: атака роем и с большой высоты. Об этом, как правило, говорят люди, которые уверены, что понимают тактику воздушных атак. Однако говорят они ерунду. Ведь в действиях РФ не нужно искать чего-то неожиданного.

Те воздушные атаки, которые сейчас применяет Россия, прописаны в учебниках, которые еще с советских времен изучают в зенитно-ракетных и авиационных училищах. Речь о так называемой "черной тактике", которая изучается еще на втором курсе. И она не является неожиданностью для людей, которые работают в противовоздушной обороне.

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Раньше это называли "ковровой бомбардировкой". Это не атака на военный объект, ведь ее целью являются исключительно гражданские объекты и эмоциональное, моральное, психологическое давление на людей, не более. Цель россиян неизменна - давление на Украину. И также РФ хочет поднять ставки на переговорах с США. То есть, военного смысла в таких дроновых атаках просто нет. Но должны понимать, что они не просто продолжатся, их будет больше. И, вероятно, вместе с дронами Россия также будет применять ракеты.

Можем ли мы этому противодействовать? Когда вражеские дроны летели роем на Одессу на высоте более двух километров, они попадали и наносили разрушения не потому, что мы не знали, что с этим делать. Проблема в том, что для противодействия тактике такого воздушного налета, надо иметь соответствующее вооружение. Если его нет в том количестве, в котором необходимо, то любой командир ПВО не сможет ничего сделать, ведь просто нечем. Наши мобильные группы на такой высоте не могут сбивать российские БПЛА, то вооружение, которое у них для этого есть, не справляется так высоко - банально, до дронов просто не долетает.

Также стоит принимать во внимание, что россияне значительно увеличили производство своих беспилотников. Это не очень сложная с технологической точки зрения вещь, поэтому они поставили их производство на поток. И, к сожалению, мы почти никак не можем противодействовать такому массовому производству, ведь оно диверсифицировано - это не один завод. Условно, "Шахеды" могут собираться в гараже, на любой станции технического обслуживания... Их сборка в России распылена по большой территории. Поэтому, если не можем уничтожать производство, нужно уничтожать в полете. И здесь мы нуждаемся в помощи партнеров, которые имеют соответствующее вооружение.

Для этого, например, может понадобиться Skynex - зенитный артиллерийский комплекс с пулями, которые взрываются, за десятки метров не долетая до цели. То есть, это имеет эффект стрельбы дробью. Таким образом уничтожается не один дрон, а весь рой. Если у нас и есть такое оружие, то его немного, а нужно значительно больше.

Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины