Жертв и пострадавших нет.

UPD: В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции локализован.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В 05:55 пожар в учебно-тренировочном корпусе (размером 60х40 м) Запорожской АЭС в г. Энергодар локализован на площади 2 тыс. м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могли начать ликвидацию пожара.

Этот энергоблок еще неделю назад был подключен к сети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта.

Ранее пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.

Президент Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.

То есть президент России Владимир Путин по сути уже начал ядерную войну, которой так опасался Запад. Теперь последний должен наконец начать действовать.