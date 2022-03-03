Воздушные объекты были сбиты силами ПВО.

В Киеве минувшей ночью произошло 3-4 взрыва, силы ПВО сбили воздушные объекты.

Об этом сообщается в Телеграм-канале Оперативный ВСУ.

"Во время мониторинга интернет-ресурсов установлена информация, что в ночь со 2 на 3 марта в г. Киеве произошло несколько взрывов (3-4 взрыва). Заявки от населения в ГСЧС не поступали", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, воздушные объекты были сбиты силами ПВО. Данные о количестве и месте взрывов уточняются.

В КГГА рассказали, что городская инфраструктура работает в штатном режиме: тепло, вода, электричество, связь есть во всех районах

"Ночью работали силы ПВО. И взрывы, которые были слышны, – это были срабатывания по ракетам противника", – рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он добавил, что обломки ракеты повредили теплотрассу в районе железнодорожного вокзала. Угрозы теплоснабжению нет, утром аварийные бригады ремонтируют то, что было повреждено.

Напомним, после 1:40 ночи 3 марта в украинской столице прогремела серия мощнейших взрывов. Их слышали в разных районах Киева.