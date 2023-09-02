Уничтожены, в частности, трое старших лейтенантов РФ, поделился офицер украинской армии.

По состоянию на субботу, 2 сентября, потери России в Украине среди офицеров серьезно увеличились, - в частности, ликвидированы два подполковника-командира и четыре майора.

Уничтожен подполковник Илья Рогачев (кличка "Волга") - командир 91 отдельного артиллерийского дивизиона, а также командир танкового батальона Марат Гарипов, который имел такое же звание, поделился в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

По его словам, еще "минусованы" майоры Иван Притуляк, Роман Шалаев, Александр Перинский и майор-"мусор"Андрей Алексеев.

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"…успешно демобилизированы: …подполковник-"мусор" Александр Беспалов; …капитан Сергей Тышкивский; …старший лейтенант Сергей Буриков; …старший лейтенант Давид Хугаев; …старший лейтенант Игорь Пильтенко; …лейтенант Никита Семянников", - добавил офицер ВСУ.

Полномасштабная война в Украине с РФ продолжается - что нужно знать

Генштаб ВСУ утром 2 сентября сообщил, что россияне пытались наступать на ряде направления на Донбассе и потерпели провалы. В Генштабе добавили, что наши воины продолжают контрнаступать на Мелитопольском направлении.

РФ в Украине теряет очень много личного состава и техники. Потери российской армии на сегодняшний день составляют приблизительно 264 тыс. 60 оккупантов. Кроме того, ликвидирован 4 тыс. 471 танк противника.

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