Российская военная "шишка" успешно демобилизирована, отметил "Штирлиц".

В Украине во время полномасштабной войны с РФ ликвидирован начальник российских шпионов.

Уничтожен руководитель разведки - заместитель начальника штаба по разведке 12 гвардейской отдельной инженерной бригады Центрального военного округа России Евгений Швалев, сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram.

"…Швалев Евгений успешно демобилизирован", - поделился он.

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Швалев уроженец Чишминского района Башкортостана, на родине его провожали в последний путь в пятницу, 23 декабря, сообщил в запрещенной в Украине соцсети глава муниципалитета Ришат Мансуров.

Потери России в Украине - что нужно знать

Утром 25 декабря Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наши воины отразили атаки российских оккупантов в районе 15 населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

В частности, враги уже не первый месяц бессмысленно тратят время и силы на штурм "крепости" - города Бахмут. Украинские воины крепко удерживают оборону этого населенного пункта.

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении противник несет огромные потери. Стоит отметить, что по состоянию на 25 декабря общие потери РФ в Украине составляют около 102 тыс. 050 человек.

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