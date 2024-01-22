Выделение 61 миллиарда долларов финансовой помощи Украине – один из центральных вопросов американской политики. В последние месяцы Демократическая и Республиканская партии с участием Администрации Белого Дома активно обсуждают перспективы получения Киевом нового финансирования для продолжения борьбы с Россией. И, что бы ни говорили СМИ и политические эксперты, финального решения все еще нет.

На кону много политических интересов, а Республиканская партия и ее вероятный кандидат на президентское кресло Дональд Трамп умело используют эту тему для своих политических маневров.

Основных вызовов сегодня несколько. Во-первых, изменение миграционного законодательства по южной границе США. Республиканцы используют эту тему в качестве повода, чтобы не голосовать за выделение денег Украине. Выдвигается условие демократам – помощь Киеву идет только вместе с вопросом миграции. Переговоры между двумя партиями продолжаются постоянно, недавно была встреча и в Белом Доме. Но консенсуса пока не видно.

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Победу Украины определяют только украинцы, но и в Штатах люди должны понимать, куда мы движемся

Во-вторых, Республиканцы задают Администрации Байдена правильный вопрос: "Каков план победы Украины? Что будет делать Киев далее, как он будет побеждать Россию и, самое главное, - какой здесь есть интерес США и всего американского народа?". Конкретного ответа Белого дома тоже нет.

С точки зрения США, Президент Байден должен не только говорить о поддержке Украины до ее полной победы, но и назвать минимальный набор условий этой победы для США. Конечно, победу Украины определяют только украинцы, но и в Штатах люди должны понимать, куда мы движемся.

В-третьих, в США началась предвыборная кампания. Дональд Трамп активно использует тему поддержки Украины в противостоянии с Администрацией Джо Байдена, и часть республиканцев, особенно ультраправых, поддерживают его. Это очень опасные сигналы, негативно влияющие на помощь Украине.

Не стоит забывать и об особенностях американской политики, особенно в Конгрессе, где каждая из партий пытается улучшить свои позиции. К примеру, недавно появилась информация, что демократы убеждают нынешнего спикера Конгресса Майка Джонсона (он республиканец) поддержать их предложения по финансированию Украины. Они готовы сделать все, чтобы он сохранил свой пост в случае попытки уволить его со стороны ультраправых конгрессменов… Кстати, по-моему, подобная сделка должна была быть еще с предыдущим спикером – Кевином Маккарти.

Украина должна рассказывать о своей истории, борьбе, принципах

Что в этой ситуации должна делать Украина, ее власть? С одной стороны, никто не имеет права вмешиваться во внутреннюю политику США. И здесь руководству Украины неуместно комментировать действия американских конгрессменов.

С другой стороны, Украина должна рассказывать о своей истории, борьбе, принципах. Делать это так, чтобы эти тезисы понимали и слышали обычные американцы, особенно южане и жители "глубинки". Ведь в последнее время с информационным влиянием на этих людей просто катастрофа.

Российская пропаганда, которой, в частности, пользуются и республиканцы, показывает Украину ничем не отличающейся от самой России страной. Где, вроде бы, идет борьба с христианами, власть коррумпирована, а Киев далек от демократии.

Задача Украины – опровергать эти тезисы, убеждать американцев, что это не так. Что Украина действительно демократическая страна, защищающая свою свободу. Что у Украины есть все шансы выиграть у России, освободить Крым. Ведь если США действительно предоставят полное финансирование и необходимое оружие, то украинская армия сможет уничтожить Крымский мост, атаковать российские войска на юге и, в результате, вернуть себе Крым и другие оккупированные территории. Об этом следует постоянно рассказывать американцам.

Постоянная информационная контрпропаганда сможет изменить ситуацию, заставит часть республиканцев больше помогать Украине. А пока мы ждем, чем закончится политическая борьба двух американских партий. Ставки высоки. И я очень надеюсь, что помощь Украине будет утверждена как можно быстрее.

Уриэль Эпштейн, исполнительный директор НКО Renew Democracy Initiative