За минувшие сутки боевики и российские войска 10 раз нарушили перемирие на фронте.

На Донбассе в результате обстрелов оккупационных войск погиб один украинский боец, еще трое ранены.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Обстреливали вблизи Нью-Йорка, Невельского, Верхнеторецкого, Причепиловки, Катериновки, Зайцево, Золотого-4.

Читайте такжеСтали известны потери боевиков на Донбассе с начала сентября: в Генштабе раскрыли данныеВ результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Как уже стало известно, им оказался 27-летний Артур Голуб из 503-го отдельного батальона морской пехоты.

Трое других защитников получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях в удовлетворительном состоянии.

По состоянию на 7 часов утра 13 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ возле Зайцево из гранатометов различных систем.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, отметили в штабе.

Напомним, накануне под вражескими обстрелами на Донбассе погибли двое украинских военных, девять получили ранения, а еще один - боевое травмирование.

Автор: Виктория Токарева