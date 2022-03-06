Также Геращенко спросил у Кадырова, почему тот отсиживается в Чечне.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко публично обратился к главе Чеченской Республике Рамзану Кадырову.

"Неуловимые кадыровцы на просторах Украины. Русская пропаганда надрывно трубит про то, что вот-вот в Украину придут "кадыровцы" и всем все покажут. Публично обращаюсь к Рамзану Кадырову. Чего ты отсиживаешься в Чечне? Приезжай к нам в Украину. Возглавь штурм Киева, Харькова или Мариуполя и покажи своё мастерство и преданность Путину не в Instagram, а на поле битвы", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что все люди смертные. Только вот украинские военные погибают героями, а русские, буряты и чеченцы погибнут "как паршивая саранча".

"Все люди смертные. И русские, и буряты, и чеченцы, и украинцы. Но украинцы погибают смертью героев, защищая свой дом, свою землю! А вы, русские, буряты, чеченцы и прочие погибнете здесь как паршивая саранча пришедшая, подло грабить чужой дом. Не стоит бояться этих басен и сказок про чеченцев и прочих. Наши пули, "Грады", арта, ПТУРы, разят их также как всех остальных оккупантов", - добавил Геращенко.

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