Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

В Одессе произошло еще несколько взрывов, под удар попали воинские части.

Как передает корреспондент УНИАН, произошло несколько взрывов, которые были слышны в разных районах города. Жилые дома дрожат от вибрации.

Как сообщил УНИАН местный житель, он видит черный дым, который поднимается в районе промрынка "7-й километр".

Как уточнили в региональном главке ГСЧС, произошел взрыв на улице Промышленной, где дислоцируются воинская часть.

На железнодорожных путях зафиксирован взрыв в районе нахождения одного из аварийно-спасательных отрядов (Застава-2) и на улице Вячеслава Кириллова, 13А, где также находится воинская часть.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Волонтер Андрей Танцюра сообщил, что срочно нужны доноры крови.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.