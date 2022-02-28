В пригороде Одессы российский самолет запустил две ракеты.
Об атаке сообщил спикер общественного штаба Национального сопротивления Сергей Братчук.
По его словам, атака произошла сегодня днем.
"Относительно взрывов в районе Куяльника. Вражеский самолет совершил запуск двух ракет в лиман. Надеюсь, наши силы противовоздушной обороны своей ракетой приземлят его навсегда", - заявил Братчук.
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Как сообщал УНИАН, председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что сегодня в 12: 30 в городе Ахтырка на Сумщине взорвали нефтебазу.
Напомним, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.
Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.
В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.
До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.
Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.