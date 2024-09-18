Вооруженные силы уже второй месяц проводят операцию в Курской области. Первые ее дни были невероятными. Россияне потеряли 350 квадратных километров только за 48 часов. Именно над такой территорией сразу установили контроль Украины. Почти 2-2,5 недели было продвижение в разные стороны. Понимаю, что было какое-то планирование, но внешне выглядело так, что движемся туда, где есть возможности.

Вспомните, хотя много было информации, что вот-вот Украина или не захватит Курскую АЭС, какого-то конкретного, одного направления просто не существовало.

Расширение контролируемой Украиной территории происходило, как по мне, хаотично.

Начиная с сентября, уже можно наблюдать некоторое торможение. Несмотря на то, что есть локальные успехи, новой информации о расширении территории нет. По данным аналитиков Deep State, Украина напрямую сейчас контролирует 800 квадратных километров Курской области, опосредованно - где-то 300 квадратных километров. То есть всего 1100 квадратных километров.

Россияне недавно предприняли попытку контрнаступления и, по его результатам, уже вернули контроль над частью территории. В частности "взяли" населенный пункт Снагость. Однако сказать, что российское наступление полностью захлебнулось, я бы не спешил. На мой взгляд, это была лишь первая попытка, первая фаза. То есть, вероятно, будет повторение.

Что дальше? Во-первых, надо понимать, что мы еще готовы вложить. Я имею в виду людей, технику, боеприпасы - и после учета этого, если мы видим, что карты у нас плохие и сыграть классно мы не можем, надо гордо и торжественно, выйти из той же Суджи.

Как боксер, который завершил карьеру не потому, что проиграл, а потому, что ушел непобедимым.

Во-вторых, надо определиться, какая конечная цель нашей операции в Курской области. Если просто взять Глушковский район, окружить, взять в плен 1,5-3 тысячи воинов российских, затрофеить множество техники: танки, БМП, боеприпасы, то вопросов нет. Однако среди целей операции называли и продолжают называть, например, обмен территорий (а его нет). Также говорили, что мы хотели предотвратить российское наступление. Но россияне такой силы, которая могла готовиться и быстро быть переброшена для противодействия украинцам, не собрали...

Сейчас есть опасения, что курская операция может превратиться в марафон. Почему ее начали? Потому что можем. А какая цель? Просто так. Я понимаю, что украинцы хотят слышать хорошие новости, но мы захватываем у россиян села, а россияне у нас захватили большие города.

Сейчас они давят Угледар, Водяное... Мы теряем покровскую агломерацию - 100 тысяч человек до войны, на секундочку.

Поэтому я - за дерзкие операции, но с которыми у нас будет план В, план С. По крайней мере на тот случай, если бы что-то пошло не по плану. Очень хочу верить, что у командования все четко распланировано.

Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны