Часть группы злоумышленников накрыли в Гостомеле, другая часть - "находится под прицелом", отметил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о ликвидации "элитных" кадыровцев, которые планировали убить президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Спецоперация, которая должна была осуществиться непосредственно кадыровцами по ликвидации нашего президента, нам на сегодняшний день вполне известна. И я могу сказать, что мы получили информацию от представителей ФСБ, которые на сегодняшний день не имеют желания принимать участие в этой кровавой войне. И благодаря этому, я могу сказать, была уничтожена непосредственно та кадыровская элитная группа, которая сюда отправилась именно для ликвидации нашего президента", - сообщил Данилов.

Он также рассказал, что эта "кадыровская группа" была распределена на две группы.

"Мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, другая группа сейчас, скажем так, находится под прицелом", - отметил Данилов.

Напомним, 15 февраля Владимир Зеленский говорил, что враг обозначил его как цель №1, а его семью - как цель №2.

24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили РФ оказать помощь квазигосударствам.

Ряд стран Запада решили наказать Россию за новую агрессию против Украины и ввели санкции.