Не прошло и полдня: оккупанты нарушили перемирие на Донбассе

Оккупанты обстреляли бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты и позиции 79-й бригады.

На Донбассе оккупанты нарушили перемирие, совершив два обстрела, украинские военные ответа не давали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко на брифинге в Донецкой области.

«Ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая. К сожалению, со стороны противника в 00:20-00:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты стрелковым оружием, ручными противотанковыми гранатометами, крупнокалиберными пулеметами. Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личного состава не нанес», - рассказал он.

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Кроме того, по словам Кравченко, около 9:00 в полосе ответственности 79-й бригады с помощью ручных противотанковых гранатометов оккупанты совершили три выстрела.

Как сообщал УНИАН, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к соглашению об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

Также стороны договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. Эти меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержаны ОБСЕ.

25 июля подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к установлению режима перемирия. В штабе отмечали, что дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, которые имеют боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях ООН. В штабе пояснили, что это позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предотвратить вероятные провокации, при этом не лишит украинских воинов возможности для самозащиты.

По сообщению штаба ООС, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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