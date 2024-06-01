Предыдущие два года были крайне насыщенными на события. И не только в Украине, но и в мире. Потому что группа стран-аутсайдеров, которые не могли достичь своей региональной гегемонии, экономическими или другими мерами решили изменить мировой порядок, пытаясь воспользоваться слабостью Запада.

Речь, конечно, о РФ, Иране и, как их "лорде-протекторе", Китае. Там где-то между ног у них "бегают" КНДР, Венесуэла и целая куча прокси-режимов в Европе, Азии и Африке, как признанных, так и не очень.

Впрочем, эта геополитическая "игра" велась по устоявшимся правилам, когда борьба идет между прокси-силами или сателлитами, а сами "гегемоны" остаются нетронутыми. Эти неписаные "правила" по своей сути являются "фантомными болями" еще времен Холодной войны и стали уязвимостью именно Запада. Такие подходы постоянно "сдвигали границы". Как буквально - государственные границы (те же буйки на Нарве или насыпные китайские острова возле Филиппин), так и фигурально - те же самые "красные линии", которые Запад нарисовал себе сам.

Видео дня

И вот по этой логике происходило все, что мы видели в последние годы, начиная с Грузии, где Кремль впервые показал, насколько слаб Запад с его политикой "деэскалации" ("умиротворением агрессора"), и как легко эти "границы" и "красные линии" передвигать.

А в чем же тогда новость? Потому что мы все это знаем. А новость здесь в том, что в июне этот тренд может завершиться. Поскольку должны произойти события, способные в корне изменить правила игры для "команды Запада".

Уже 6-9 июня стартуют выборы в Европарламент, где "золотая акция", скорее всего, будет у правых либералов из блока Renew/ALDE. Его представляют такие хорошо известные нам политики, как премьер Нидерландов Марк Рютте (фаворит на позицию нового генсека НАТО), премьер Эстонии Кая Каллас, премьер Бельгии Александр Де Кро, председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

И это только "верхушка" их команды, поскольку группа объединяет наиболее радикальных сторонников концепции "победы Украины", которым оппонируют "деэскалаторы", типа Шольца. За ними стоят правительства, а также мощные партии в Дании, Швеции и других странах.

Нет, правые либералы не выиграют выборы. Но, вероятно, как и в прошлый раз, будут иметь "золотую акцию" - от них будет зависеть судьба большинства в Европарламенте.

Народной европейской партии и социал-демократам, чтобы создать реальное большинство, придется принимать в коалицию именно ALDE. Именно таким образом Шарль Мишель и получил в прошлый раз должность. А сейчас на нее претендует Мари-Агнес Штрак-Циммерманн - самая главная "ястребица" Германии.

Их прямыми конкурентами является блок Европейских консерваторов, наиболее известной представительницей которых является премьер Италии Мелони, но там тоже много партий. И эти две силы считаются наиболее радикальными по поддержке Украины.

И не надо учитывать последние заявления Мелони о том, что Италия против плана Макрона об отправке инструкторов НАТО в Украину или применения западного оружия по территории РФ. Это просто политика.

Если политик заявляет план о полной поддержке ударов ВСУ по РФ, то его оппонент во время предвыборной кампании должен говорить что-то против - и Мелони говорит. Но по всем остальным вопросам они были полностью на стороне Украины и поэтому, после выборов, скорее всего, поддержат позицию большинства. Так как Шольц, а также Байден (тоже "деэскалатор"), вынуждены пойти на уступки и разрешить удары по РФ западным оружием, хотя и с оговорками.

Эти два блока в ЕП, которые "на флаг" подняли сопротивление российской агрессии (силами ВСУ, конечно), полностью изменили конъюнктуру предвыборной кампании в ЕС. И теперь даже умеренные силы вынуждены конкурировать по сопротивлению Кремлю.

Собственно, поэтому, например, и появился у Макрона радикальный план по поддержке Украины. Хотя раньше он выглядел политически вялым, звонил постоянно Путину... Сама предвыборная кампания требует от европейцев менять политику, поэтому так важны именно эти выборы - для нас и для мировой геополитики.

Это уже привело к небольшой "электоральной революции". Например, французские правые популисты с Ле Пен во главе, которые годами получали поддержку от РФ, разорвали контакты с такой же пророссийской "Альтернативой для Германии" и подобными кремлевскими "консервами" и ведут переговоры, если верить СМИ, с блоком Мелони... То есть, с правыми политиками "здорового человека", которые против РФ. И даже Орбан уже начинает понемногу "примазываться" к альянсу Мелони, но это уже другая история.

Политический транзит Ле Пен можно сравнить с тем, что солнце начало бы восходить на западе. И, собственно, похоже на то, что "солнце" новой западной геополитики именно сейчас на Западе и восходит. Потому что этому будут способствовать следующие события июня.

11-12 июня состоится Ukraine Recovery Conference, где будут обсуждаться средства на восстановление Украины. А уже 13-15 июня - саммит G7, где ключевым будет вопрос займа Украине, который будет обеспечен российскими активами. Это как "конфискация задним числом", что тоже прецедент.

Далее, 15-16 июня, состоится мирный саммит в Швейцарии, где Украина предложит свою версию мирного соглашения с РФ без участия РФ. Главное, впрочем, не конечное решение саммита (потому что его не будет - стороны войны не созрели к любому формату даже перемирия, не то, что устойчивого мира), а именно уровень зарубежных участников. Потому что это, на самом деле, саммит по условиям капитуляции РФ.

Именно так. Если ты едешь на саммит, где обсуждаются условия капитуляции РФ с Украиной и без участия Кремля, то это уже крайне важно. Это как Тегеранская конференция 1943 года, на которую не пригласили Гитлера.

Тогда война была в разгаре, но все уже поняли, что Гитлер не победит. И уже начали обсуждать будущее самого Гитлера, Германии и порядка в Европе после поражения Рейха.

Да, передел мира состоялся только в 1945 году на Ялтинской конференции - через 2 года после Тегерана. Но основы этого процесса были заложены именно в 1943 году. Так же, как аналогичные условия уже в современной войне почти весь мир будет обсуждать на саммите в Швейцарии. Обсуждать без Путина. Теперь вы понимаете, почему Путин так бесится и пытается любой ценой сорвать эту конференцию в Швейцарии, хотя там и не планируется каких-то официальных документов?

Идем дальше - 27-28 июня ожидается Саммит Лидеров ЕС, где главным будет вопрос вступления Украины, собственно, в ЕС. Как и в случае со Швейцарией, этот саммит вряд ли будет содержать конкретику. Но он будет "рамочным" для будущих соглашений и условий. Этот диалог сам по себе крайне важен.

Плюс еще июль продолжит этот "парад важных дат":

- 4 июля - выборы в Британии, где все политсилы конкурируют, кто же будет более радикальным в борьбе с РФ (а где Британия, там и все Британское содружество на 54 страны);

- 9-11 июля - Саммит НАТО как "кульминация" всех указанных выше саммитов.

Можно добавить, что в июле завершится предварительный этап предвыборной кампании в США и начнется настоящая "заруба" между кандидатами. Да, все, что было до сих пор, то только "цветочки".

А главная интрига - останется ли после июля кандидатом от демократов Байден, или его заменит Мишель Обама, исследования по рейтингу которой недавно заказали демократы...

Да, на американских выборах еще есть интрига. И касается она не только персон, но и позиции самих кандидатов. Потому что, вслед за Европой, тренд на "победу Украины" вместо "деэскалации" дошел и туда.

Сейчас электоральная картина выглядит так, что если не выступаешь за поддержку Украины (точнее - за ВПК и усиление армии США), то ты "слабак". А слабым лидер не может выглядеть. Поэтому, пока Байден восстанавливает производство снарядов, Трамп публично размышляет, как бы он бомбил Москву после вторжения в Украину (да и Пекин бы еще в кучу). То есть, выборы и в США, и в ЕС изменили политические расклады в нашу пользу.

Конечно, это не все события, которые произойдут в ближайшие месяцы, но ключевые из них. Также нужно понимать, что Кремль и его партнеры по "оси зла 2.0" тоже не будут сидеть сложа руки. Но их подход по повышению эскалации с каждым годом будет иметь все меньше успеха.

Поскольку невозможно шантажировать и "передвигать буйки" на границе постоянно - рано или поздно, это "ползучее" продвижение упрется в такую "красную линию", которую Запад не сможет игнорировать. Все как и перед Второй или Первой мировыми войнами. Но готовы ли КНР, РФ, ИРИ и другие страны, "оспаривающие" гегемонию Запада, на такой масштабный конфликт? Нет, не готовы.

Все выше написанное - это звенья единого процесса, на "острие" которого мы сейчас находимся. По сравнению с апрелем, результаты июня будут просто революционными. И одним из самых показательных результатов является процесс того, как все европейцы были сначала против использования западного оружия по РФ, а сейчас, постепенно, с оговорками, но почти все уже "за". Потому что выборы. А во время выборов не стоит выглядеть слабым.

Но по-настоящему "красным" июнь в календаре станет для Кремля. Поскольку главным и ключевым их "козырем" в войне против Украины было то, что "каноническая" территория РФ была для ВСУ неприкосновенной для всего, что мощнее дрона. Но теперь запрет снят. Такое решение Запада выводит РФ из "клуба гегемонов" и понижает до статуса "китайского прокси".

Потому что кто будет вести переговоры о судьбе Кремля в Швейцарии с Украиной от имени россиян? Правильно - китайцы. Да еще и главное правило уже не действует к РФ - "гегемонов не бомбят", а РФ - бомбят. То есть, в гегемонии Кремлю окончательно отказано. "Многоходовка" сработала идеально...

Мы сейчас имеем возможность наблюдать весь этот процесс "свержения циклопа" в прямом эфире. Это не будет быстро. После Тегеранской конференции Вторая мировая шла еще два года. Но главное, что в ноябре 1943 года - как и в июне 2024 года - изменился геополитический тренд. Запад и демократии перестали отступать и пошли в контратаку.

Хотя и не сразу, но мы перестаем отступать. А Кремль будет терять инициативу как в политике, так и в войне.

Андрей Попов