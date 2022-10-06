Украинские войска ранее освободили от российских войск пгт. Купянск-Узловой.

В цехе в пгт. Купянск-Узловой Харьковской области полиция изъяла тела двух человек со следами насильственной смерти.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, погибших обнаружили в цехе по изготовлению кирпича на территории предприятия в поселке Купянск-Узловой. У обоих гражданских связаны руки за спиной.

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"6 октября сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места происшествия. У умерших обнаружены многочисленные телесные повреждения, что свидетельствует об их насильственной смерти. Один из погибших имеет ранение, похожее на пулевое. Тела погибших изъяты и направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Их личности и обстоятельства смерти устанавливаются", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Освобождение Харьковщины

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что почти всю Харьковскую область уже освободили от захватчиков.

16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях обнаружено 10 застенков.

В полиции сообщили, что на деоккупированной части области обнаружили тела 534 убитых гражданских.

27 сентября в разведке сообщили, что спецподразделение KRAKEN освободило от российских оккупантов пгт. Купянск-Узловой.

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