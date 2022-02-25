Пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море

Остров Змеиный находится под контролем Украины. Пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко

"Два неизвестных корабля подошли к острову Змеиный, обстреляли пирс. Потребовали от украинских пограничников сдаться, но не определили сроки. После чего отошли от острова. По состоянию на сейчас, остров Змеиный наш", - заявил Денисенко.

При этом он указал, что пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море.