В МВД рассказали о ситуации на острове Змеиный /фото УНИАН, Куцкий Олег
Остров Змеиный находится под контролем Украины. Пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко
"Два неизвестных корабля подошли к острову Змеиный, обстреляли пирс. Потребовали от украинских пограничников сдаться, но не определили сроки. После чего отошли от острова. По состоянию на сейчас, остров Змеиный наш", - заявил Денисенко.
При этом он указал, что пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море.
Советник министра внутренних дел по обстрелам по гражданским объектам