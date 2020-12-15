Не голосовали фракции "Голос" и "Батькивщина".

Верховная Рада Украины продлила еще на один год действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (регистрационный номер 4467) проголосовали 304 народных депутата.

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Не голосовали в полном составе фракции "Голос" и "Батькивщина".

Данным законом продлено действие ранее принятого закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года.

Закон об особом статусе ОРДЛО: что известно

16 сентября 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, который на рассмотрение парламента внес тогдашний президент Петр Порошенко.

Предполагалось, что закон будет действовать три года. Затем его действие ежегодно продлевали.

Согласно закону, временно особый порядок местного самоуправления вводится на три года, и «государство гарантирует в соответствии с законом, недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей».

Согласно закону, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусматривается осуществление соответствующими территориальными громадами непосредственно и через органы местного самоуправления местного самоуправления с соблюдением Конституции и законов Украины, а также введение законами Украины особого порядка назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.

Документом предусмотрено, что государство гарантирует право использования русского или другого языка «в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любых других языков, их свободное развитие и равноправие».

Согласно закону, государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Закон предусматривает «возможность создания решением городских, поселковых, сельских советов из числа граждан Украины, постоянно проживающих в соответствующих населенных пунктах, на добровольных началах отрядов народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов и которые реализуют полномочия, предусмотренные для них законами Украины, осуществление координации деятельности таких отрядов по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов соответствующим сельским, поселковым, городским головой и т.д.».

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Автор: Надя Пришляк