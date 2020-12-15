Верховная Рада Украины продлила еще на один год действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, за закон "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (регистрационный номер 4467) проголосовали 304 народных депутата.
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Не голосовали в полном составе фракции "Голос" и "Батькивщина".
Данным законом продлено действие ранее принятого закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года.
Закон об особом статусе ОРДЛО: что известно
- 16 сентября 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, который на рассмотрение парламента внес тогдашний президент Петр Порошенко.
- Предполагалось, что закон будет действовать три года. Затем его действие ежегодно продлевали.
- Согласно закону, временно особый порядок местного самоуправления вводится на три года, и «государство гарантирует в соответствии с законом, недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей».
- Согласно закону, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусматривается осуществление соответствующими территориальными громадами непосредственно и через органы местного самоуправления местного самоуправления с соблюдением Конституции и законов Украины, а также введение законами Украины особого порядка назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.
- Документом предусмотрено, что государство гарантирует право использования русского или другого языка «в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любых других языков, их свободное развитие и равноправие».
- Согласно закону, государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Закон предусматривает «возможность создания решением городских, поселковых, сельских советов из числа граждан Украины, постоянно проживающих в соответствующих населенных пунктах, на добровольных началах отрядов народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов и которые реализуют полномочия, предусмотренные для них законами Украины, осуществление координации деятельности таких отрядов по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов соответствующим сельским, поселковым, городским головой и т.д.».
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