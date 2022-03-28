Российские оккупанты проникли в офис Представительства президента Украины в Крыму, который из-за оккупации полуострова расположен в Херсоне.
Об инциденте сообщается на странице Представительства в Facebook.
Путинские террористы взломали двери в здании, сняли украинский флаг и вероятно вынесли технику и документы, которые оставались в помещении.
"Вместе с тем, не исключаем провокаций и призываем граждан быть осторожными и пока воздержаться от посещения офиса", - говорится в сообщении.
Из-за боевых действий и российской агрессии офис Представительство президента временно не работает, а его сотрудники выполняют свои функции дистанционно.
"Российским военным и сотрудникам спецслужб рф, что преступно проникли в офис Представительства, рекомендуем прекратить противоправные действия и добровольно сдаться Вооруженным Силам Украины. Это смягчит меру ответственности и позволит сохранить жизнь", - отметили в представительстве президента.
Как известно, Херсон сейчас находится в оккупации - на территории города находятся российские оккупационные войска.