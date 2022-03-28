Город сейчас оккупирован российскими войсками.

Российские оккупанты проникли в офис Представительства президента Украины в Крыму, который из-за оккупации полуострова расположен в Херсоне.

Об инциденте сообщается на странице Представительства в Facebook.

Путинские террористы взломали двери в здании, сняли украинский флаг и вероятно вынесли технику и документы, которые оставались в помещении.

"Вместе с тем, не исключаем провокаций и призываем граждан быть осторожными и пока воздержаться от посещения офиса", - говорится в сообщении.

Из-за боевых действий и российской агрессии офис Представительство президента временно не работает, а его сотрудники выполняют свои функции дистанционно.

"Российским военным и сотрудникам спецслужб рф, что преступно проникли в офис Представительства, рекомендуем прекратить противоправные действия и добровольно сдаться Вооруженным Силам Украины. Это смягчит меру ответственности и позволит сохранить жизнь", - отметили в представительстве президента.

Как известно, Херсон сейчас находится в оккупации - на территории города находятся российские оккупационные войска.

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