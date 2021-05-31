Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.

Российско-оккупационные войска с начала суток 5 раз нарушили режим тишины.

Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

«С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации», - говорится в сводке.

Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.

Неподалеку от Авдеевки противник применил в направлении позиций украинских бойцов автоматические станковые гранатометы, а у Майорска - ручные противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Золотое-4 враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован полет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими, отметили в штабе.

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Автор: Виктория Токарева