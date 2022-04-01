В течение нескольких дней российские военные нагло блокировали "зеленый" коридор.

Российские захватчики разблокировали эвакуацию из Мелитополя Запорожской области в Запорожье.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Наконец автобусы, которые эвакуируют людей из Мелитополя, выезжают из города. Мелитопольцы, искренне любящие родной край, с нетерпением ждали возможности его покинуть. А все из-за того, что российские оккупанты превратили жизнь мирных людей в ад", - отметил он.

Федоров напомнил, что в течение нескольких дней российские военные нагло блокировали "зеленый" коридор и не давали автобусам въехать в Мелитополь.

"За это время более 1000 человек собрались возле пункта выезда и ждали эвакуации. Сейчас колонна из 6 автобусов, 3 грузовиков и более 300 легковых авто движется в сторону Запорожья", - добавил он.

Мэр также обратился к тем, кто еще ждет эвакуации, и отметил, что ожидается, что вскоре она станет возможной.

"Мы уже формируем очередной гуманитарный конвой, который в ближайшее время доставит в Мелитополь необходимую помощь и на обратном пути заберет из города людей. И будем отправлять такие гуманитарные конвои снова и снова, пока не убедимся, что все наши жители находятся в безопасности", - подчеркнул он.

Ранее сегодня во время телемарафона Федоров сообщил, что, по его оценкам, около 70 -75 тысяч человек пока остаются на территории Мелитополя. Россияне пытаются взять этих людей в заложники.

"Оккупанты делают все, чтобы люди не выезжали из города. Мы понимаем, что им нужны заложники. Всех отпускают только на Крым. Говорят, что туда можно доехать без проблем, но наши люди не хотят ехать в Крым. Они хотят ехать в Украину", - сказал он.

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