Сейчас информация проверяется.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что городской голова Бучи Анатолий Федорук ранен оккупантами.

Об этом он заявил в эфире информационного марафона.

Денисенко добавил, что сейчас информация проверяется.

"По предварительным данным, мы проверяем, мэр Бучи был ранен" - сказал он.

Первым о ранении мэра Бучи в своем Telegram-канале заявил нардеп Александр Дубинский. Он утверждает, что Федорука ранили кадыровцы.

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