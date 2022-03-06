Денисенко заявил, что оккупанты ранили мэра Бучи / фото УНИАН
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что городской голова Бучи Анатолий Федорук ранен оккупантами.
Об этом он заявил в эфире информационного марафона.
Денисенко добавил, что сейчас информация проверяется.
"По предварительным данным, мы проверяем, мэр Бучи был ранен" - сказал он.
Первым о ранении мэра Бучи в своем Telegram-канале заявил нардеп Александр Дубинский. Он утверждает, что Федорука ранили кадыровцы.