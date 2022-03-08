Гражданское население страдает от обстрелов российских оккупантов.

Российские оккупанты безграничны в своей жестокости. На видео попало, как они обстреливают гражданский автомобиль.

"Вот так российские фашисты расстреливают авто с простыми украинцами", - говорится в описании к записи.

Судя по дате, обстрел был 28 февраля, но ролик распространили в сети только сегодня. Некоторые Телеграмм-каналы утверждают, что локация - Макаров Киевской области.

Как сообщалось, 7 марта из-под завалов в результате попадания снаряда на территорию ГП "Макаровский хлебозавод" в г. Макаров Киевской области спасены 5 человек, обнаружены тела 13 погибших.

По предварительной информации, всего на территории завода находилось около 30 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: