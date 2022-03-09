Российские нацисты решили устроить разрушения в еще одном мирном украинском городе.

Путинские террористы продолжают обстреливать украинские города. Они бомбардируют преимущественно дома мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Например, недавно оккупанты совершили авиаудар по Житомиру. В результате был разрушен жилой дом и пострадала котельная. А теперь стало известно, что враг начал обстреливать Николаев. Российские террористы наносят удары из "Градов" и "Ураганов".

Информацией поделился глава города Александр Сенкевич. Как передает корреспондент УНИАН, мэр провел прямой эфир на Facebook и сообщил: "Сейчас по Николаеву стреляют из направления Кропивницкого "Градами" и "Ураганами". Или проверяют на прочность наши блокпосты, или готовятся к наступлению. Думаю, ночью нас тоже будут обстреливать. Так что будьте внимательны, ночуйте или в подвале, или соблюдая правила "двух стен".

Данных о пострадавших или убитых пока нет, что не может не радовать. Надеемся, ночь обойдется для Николаева без жертв, и город даст отпор в случае наступления "орков".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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