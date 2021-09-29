Оккупанты применяли запрещенные минометы калибра 120 мм, а с помощью беспилотников сбросили ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки получили ранения двое военнослужащих.

Как сообщили в штабе ООС, военные находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.

В общем вчера российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Дважды под обстрел попали позиции украинских бойцов недалеко от Каменки. Первый обстрел враг совершил из станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух вражеских беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября на Донбассе по сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла. В районе проведения ООС получил ранение один украинский военнослужащий. Он находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Автор: Светлана Закелова