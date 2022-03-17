Пленный россиянин пытался убедить, что "ехал на учения", но потом рассказал правду.

Украинские защитники взяли в плен очередного оккупанта. Россиянин признался, что понимал, куда и для чего его отправляют.

Видео задержания появилось в сети.

На видео оккупант отмечает, что приехал из Санкт-Петербурга. Сначала россиянин пытался придерживаться традиционной версии о том, что "ехал на учебу", но впоследствии признался, что понимал, куда и для чего едет.

Украинский защитник: Ты какого х*я на нашу землю, п*дар, пришел?

Оккупант: Меня просто отправили.

Украинский защитник: Мне пох*у. Учения твои здесь "не катят", понял, гнида? Ты - контрактник. Ты - не срочник. Ты знал, куда идешь. Правильно?

Оккупант: (одобрительно кивает).

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