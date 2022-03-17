Оккупант понимал, что его отправляют на войну в Украину / скриншот
Украинские защитники взяли в плен очередного оккупанта. Россиянин признался, что понимал, куда и для чего его отправляют.
Видео задержания появилось в сети.
На видео оккупант отмечает, что приехал из Санкт-Петербурга. Сначала россиянин пытался придерживаться традиционной версии о том, что "ехал на учебу", но впоследствии признался, что понимал, куда и для чего едет.
Украинский защитник: Ты какого х*я на нашу землю, п*дар, пришел?
Оккупант: Меня просто отправили.
Украинский защитник: Мне пох*у. Учения твои здесь "не катят", понял, гнида? Ты - контрактник. Ты - не срочник. Ты знал, куда идешь. Правильно?
Оккупант: (одобрительно кивает).