Одесса точно не упадет, что бы оккупанты себе ни думали / фото Думская

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Одесса точно не упадет, что бы оккупанты себе ни думали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.

По словам Подоляка, все восемь дней войны оккупанты десантируются, но есть "фантастический мем, который указывает, где должны быть российские корабли", имея в виду сказанную защитниками острова Змеиный фразу.

Одесса точно не упадет, что бы они там себе не думали. Николаев даже не пал. Херсон - немножко другое, потому что там прямая дорога из Крыма и фантастическое количество "железа", которое едет на территорию Украины. Что они тут хотят с ним (железом - УНИАН) сделать? Я так понимаю, что они не подписали с нами контракт не утилизацию их бронетехники", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: