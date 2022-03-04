Подоляк пошутил, что Россия же не подписала с Украиной контракт на утилизацию их бронетехники, поэтому он не понимает, почему такое ее большое количество заходит в страну.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Одесса точно не упадет, что бы оккупанты себе ни думали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.

По словам Подоляка, все восемь дней войны оккупанты десантируются, но есть "фантастический мем, который указывает, где должны быть российские корабли", имея в виду сказанную защитниками острова Змеиный фразу.

Одесса точно не упадет, что бы они там себе не думали. Николаев даже не пал. Херсон - немножко другое, потому что там прямая дорога из Крыма и фантастическое количество "железа", которое едет на территорию Украины. Что они тут хотят с ним (железом - УНИАН) сделать? Я так понимаю, что они не подписали с нами контракт не утилизацию их бронетехники", - отметил он.

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