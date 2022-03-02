Во время комендантского часа людей просят ни в коем случае не покидать дома, за исключением – когда раздаются объявления воздушной тревоги.

На территории Киевской области будет действовать комендантский час с 20:00 сегодня, 2 марта, до 07:00 завтра, 3 марта.

Об этом сообщил председатель Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.

"Подчеркиваю, во время комендантского часа ни в коем случае не покидайте дома. В случае объявления воздушной тревоги - проследуйте в ближайшее укрытие", - написал он.

"Оборона Киевщины продолжается. На некоторых направлениях идут тяжелые бои. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому часу. Он необходим в первую очередь для безопасности жителей региона", - отметил Кулеба.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов, в том числе и в Киевской области, раздались взрывы, враг начал уничтожать военные объекты.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения. После этого противник атаковал жилые дома.

В Киевской области и других регионах нашего государства уже не раз объявляли комендантский час.

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