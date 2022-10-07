Российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Запорожью.
Есть риск повторных ракетных ударов, написал глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.
"...Враг нанес ракетный удар по областному центру. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", - отметил чиновник.
Вражеские обстрелы Запорожье - это надо знать
Противники после полномасштабного вторжения уже не раз обстреливали Запорожье из различного вооружения, в частности, осуществляли ракетные удары. Из-за врагов много жертв, пострадавших и разрушений.
7 октября оккупанты впервые атаковали Запорожье беспилотниками. По предварительным сведениям, противники использовали иранские дроны-камикадзе. Предварительно известно, что в результате вражеской атаки пострадал один человек.
6 октября враги дважды нанесли ракетные удары по областному центру. В частности, утром было нанесено семь ударов по многоэтажках, под завалами оказались люди, власти сообщали о семи погибших.
После обеда захватчики снова обстреляли город, было зафиксировано три "прилета".